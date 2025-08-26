26. August 2025
Expand search form
Menu
Startseite » Gesellschafterforderung, Ausbuchung
Aktuelle Rechtsprechung

Gesellschafterforderung, Ausbuchung

FG Münster, Urteil vom 10. Oktober 2024, Az. 10 K 3000/21 K, G

Keine Ausbuchung einer Gesellschafterforderung ohne generellen Forderungsverzicht

(FG Münster, Urteil vom 10. Oktober 2024, Az. 10 K 3000/21 K, G)

– Der Fall:

Streitig ist, ob die Gesellschafterin Q im Jahr 2014 auf ihre Forderungen gegen die V-GmbH faktisch mit der Folge verzichtet hat, dass die entsprechenden Verbindlichkeiten bei der GmbH gewinnwirksam auszubuchen waren.

Der Kläger ist der Insolvenzverwalter der X-GmbH. 2008 gewährte Q der GmbH ein Darlehen und mit Darlehensvertrag in 2009 ein weiteres Darlehen. Über das Vermögen der GmbH wurde am gleichen Tag wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren eröffnet und der Kläger zum Insolvenzverwalter bestellt. Q meldete zunächst die ihr zustehenden Forderungen auf Rückzahlung der Darlehen zuzüglich Zinsen gemäß § 38 Insolvenzordnung zur Insolvenztabelle an.

Q hat sich danach verpflichtet, die zur Insolvenztabelle angemeldeten Forderungen zurückzunehmen und diese Forderungen im Insolvenzverfahren nicht mehr geltend zu machen. Der Kläger in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter erstellte über das Vermögen der GmbH eine Steuerbilanz für 2014. In dieser buchte die Gesellschaft die gegenüber Q bestehende Darlehensverbindlichkeit gewinnwirksam aus.

In der Körperschaftsteuererklärung für 2014 behandelte der Kläger diesen Betrag als steuerfreie Einnahmen. Gegen die Körperschaftsteuerbescheide legte der Kläger Einspruch ein, weil der Verzicht der Q auf die Darlehensforderung vom Finanzamt unzutreffend als Ertrag gebucht worden war. Denn in dem Verzicht auf die Anmeldung der Forderungen zur Insolvenztabelle sei kein genereller Darlehensverzicht zu sehen.

– Das Urteil und die Konsequenzen:

[…]

Zur vollständigen Besprechung geht es hier – in unserer GmbH-Datenbank
Vorheriger Artikel

Marketing im digitalen Zeitalter: Die Grundlagen des Online-Marketings für einen starken Webauftritt

You might be interested in …

Aktuelle Rechtsprechung

Bewirtungskosten

Zur geschäftlichen oder betrieblichen Veranlassung von Bewirtungskosten (FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17. Oktober 2023, Az. 6 K 6089/20) – Der Fall: Eine GmbH führte jährlich für ihre Kunden sowie für Gäste, zu denen Geschäftsbeziehungen angebahnt […]

Aktuelle Rechtsprechung

Selbstvertretungsverbot

Reichweite der Befreiung vom Verbot des Insichgeschäfts für Geschäftsführer einer GmbH & Co. KG (OLG Hamm, Urteil vom 11. Januar 2024, Az. 18 U 123/21) – Der Fall und das Urteil: Der Kläger klagte gegen […]

Neueste Beiträge

Marketing im digitalen Zeitalter: Die Grundlagen des Online-Marketings für einen starken Webauftritt

Sonderrechte für GmbH-Gesellschafter: Wie die Bevorzugung einzelner Gesellschafter rechtlich abgesichert werden kann

XaaS: Abfall war gestern, Müllberge adé

Cloud-Migration mit realitätsnahem Prototyp im Praxistest: SAP Cloud Stack auf dem Prüfstand

Sicherheitszertifikate im Betrieb: Pflicht oder Kür?

Close Menu