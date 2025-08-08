8. August 2025
Expand search form
Menu
Startseite » Geschäftsführervergütung: Kein Vergütungsanspruch allein aufgrund der Organstellung
Recht & Steuern

Geschäftsführervergütung: Kein Vergütungsanspruch allein aufgrund der Organstellung

Allein die Bestellung zum Geschäftsführer einer GmbH vermittelt diesem noch keinen Anspruch auf eine Vergütung der für die Gesellschaft erbrachten Tätigkeiten. So entschied das Oberlandesgericht Frankfurt mit Beschluss vom 20. Dezember 2024.

Deshalb ist ein Vergütungsanspruch nur auf einer separaten schuldrechtlichen Grundlage anzuerkennen und in der Regel Bestandteil des Anstellungsvertrags.

Im Übrigen kommt es bisweilen vor, dass eine GmbH ihrem Geschäftsführer die ihm zustehende Vergütung nicht vertragsgemäß zahlt – z.B. dann, wenn die Bestellung zum Geschäftsführer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung widerrufen worden ist. Umgekehrt hat ein abberufener Geschäftsführer aufgrund des fortbestehenden Anstellungsvertrags Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. Dies gilt auch im vorliegenden Fall, da die Abberufung nach dem Geschäftsführer-Anstellungsvertrag lediglich als Kündigung des Vertrags zum nächstmöglichen, ordentlichen Kündigungszeitpunkt galt, sodass der Geschäftsführer auch im Falle einer wirksamen Abberufung zumindest für den Zeitraum bis zu diesem Kündigungszeitpunkt einen Anspruch auf Fortzahlung seiner Vergütung hat. Nach alledem gibt es keine rechtliche oder logische Verknüpfung zwischen einer Abberufung eines GmbH-Geschäftsführers und der Nichtzahlung seiner Vergütung.

Vorheriger Artikel

GmbH-Anteile: Ist die Schenkung an Mitarbeiter lohnsteuerpflichtig?

You might be interested in …

Recht & Steuern

Drohende Insolvenz: Warnpflicht des Hausanwalts

Viele GmbHs arbeiten mit einem Rechtsanwalt zusammen, den sie mit der Bearbeitung aller rechtlichen Angelegenheiten betrauen, die die Gesellschaft erledigen muss. Dazu gehören u.a. der Entwurf von Arbeitsverträgen, die Beratung in Kündigungsschutzprozessen, die Klärung von […]

Neueste Beiträge

Geschäftsführervergütung: Kein Vergütungsanspruch allein aufgrund der Organstellung

GmbH-Anteile: Ist die Schenkung an Mitarbeiter lohnsteuerpflichtig?

Mit Haltung gegen Shitstorms: Was können Unternehmen in der Empörungsgesellschaft beachten?

Terminankündigung: Die Golden Nuggets des Change Managements

Wettbewerbsfaktor Nachhaltigkeit: Warum Nachhaltigkeit auch rein betriebswirtschaftlich völlig rational ist

Close Menu