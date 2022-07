Fringe Benefits als Gehaltbestandteil in Unternehmen

(Advertorial) Viele Unternehmen bieten Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusätzliche Benefits als Anreiz, dass sie sich für Ihr Unternehmen entscheiden.

Das können zum Beispiel Mitgliedskarten im Fitness Club sein, Freikarten für Theaterbesuche oder die Nutzung eines firmeneigenen Hotels. Die Liste ließe sich noch endlos lange erweitern. Wichtig ist den Unternehmen aber vor allem, dass sich die Mitarbeiter während der Arbeit wohlfühlen können. Daher stellen sie Ihren Mitarbeitern gerne Obst und Getränke zur freien Entnahme zur Verfügung. Gerne wird auch ein Getränkeautomat zu vergünstigten (oft wird der Inhalt auch zur freien Entnahme angeboten) Preisen aufgestellt. Es ist gerade an arbeitsreichen Tagen sehr wichtig, mit viel Energie in den Arbeitstag starten zu können.

Warum Sie als Unternehmer für Ihre Mitarbeiter einen Verkaufsautomaten aufstellen sollten

Wenn man sich vom Hungergefühl plagen lässt, wird auch die Produktivität nicht in einem hohen Maße bestehen bleiben können. Vom Durstgefühl an warmen Sommertagen ist man ohnedies abgelenkt und man kann sich kaum auf die Arbeit konzentrieren. Daher ist die Bereitstellung von Getränken ein wichtiges Attribut für den Mitarbeiter. Die meisten Getränkeautomaten bieten Ihren Mitarbeitern aber nicht nur kühle Getränke, sondern ein breites Spektrum an Lebensmitteln für den schnellen Genuss. Durch diesen Fringe Benefit können auch die sozialen Kontakte innerhalb der Unternehmensstruktur aufbereitet und erhalten bleiben. Der Zweck von Verkaufsautomaten ist mehr als nur die Bereitstellung von Lebensmitteln. Sie können Ihren Betrieb und Ihre Unternehmenskultur erheblich verbessern. Es gibt eine Reihe von Vorteilen, die mit dem Aufstellen eines solchen Verkaufsautomaten verbunden sind.

Vorteile des Verkaufsautomaten aus Unternehmenssicht

Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern einen Verkaufsautomaten an, weil die Kosten im Vergleich zu anderen Angeboten sehr gering sind. Sie bieten Ihren Mitarbeitern eine sehr bequeme Möglichkeit, ein großes Personal mit minimalem Aufwand zu versorgen. Außerdem bleiben die Mitarbeiter im Betrieb und holen sich nicht vom benachbarten Imbissstand oder einer Cafeteria ihre Lebensmittel bzw. Getränke. Die meisten Verkaufsautomaten bieten heute einen 24-Stunden Zugang, sodass auch während längerer Arbeitszeiten der Zugang zur Verpflegung besteht. Die geringen Kosten ergeben sich auch aufgrund der einfachen Wartung und geringen Verwaltungskosten. Meist besteht ein mehrjähriger Wartungsvertrag mit einem Vertragspartner, der diese Kosten geringhält. Mit einem solch geringen Einsatz an finanziellen Mitteln werden Sie Ihre Mitarbeiter nicht mehr zufriedenstellen können.