8. Juli 2026
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Freuen Sie sich auf eine neue, zweite Ausgabe des gmbhchef

Gmbhchef 2-2026

Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.

Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:

  • Möglichkeiten zur Liquiditätssicherung: Frischer Cash in der wirtschaftlichen Unternehmenskrise
  • Die neue Aktivrente: Wie auch GmbH-(Gesellschafter-) Geschäftsführer davon profitieren können
  • Dienstwagen ohne Steuerfrust: Wie ein Versorgungskonto den geldwerten Vorteil intelligent kompensiert
  • Kostenfalle für KMU: Womit Geschäftsführer 2027 bei der Gesundheitsreform rechnen müssen
  • Storytelling im Unternehmen: Von der Kunst, gute Geschichten zu produzieren
  • Interview mit dem neuen Geschäftsführer Daniel Letocha der Tourismus & Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler: “Der Tourismus löst vielerorts Probleme”
  • Wege aus der Vertriebskrise: Die Richtung muss für alle stimmen
  • Mitarbeitermotivation: Was Führungskräfte über echtes Empowerment wissen sollten

Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.

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