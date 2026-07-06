Freuen Sie sich auf eine neue, zweite Ausgabe des gmbhchef

Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.
Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:
- Möglichkeiten zur Liquiditätssicherung: Frischer Cash in der wirtschaftlichen Unternehmenskrise
- Die neue Aktivrente: Wie auch GmbH-(Gesellschafter-) Geschäftsführer davon profitieren können
- Dienstwagen ohne Steuerfrust: Wie ein Versorgungskonto den geldwerten Vorteil intelligent kompensiert
- Kostenfalle für KMU: Womit Geschäftsführer 2027 bei der Gesundheitsreform rechnen müssen
- Storytelling im Unternehmen: Von der Kunst, gute Geschichten zu produzieren
- Interview mit dem neuen Geschäftsführer Daniel Letocha der Tourismus & Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler: “Der Tourismus löst vielerorts Probleme”
- Wege aus der Vertriebskrise: Die Richtung muss für alle stimmen
- Mitarbeitermotivation: Was Führungskräfte über echtes Empowerment wissen sollten
Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.