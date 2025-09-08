Freuen Sie sich auf die neue Ausgabe!

Die neue Ausgabe 4/2025 des gmbhchef-Magazins erscheint am 15. September! Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.

Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:

Zwischen Kapitalengpass und Nachfolgefrage : Warum eine Minderheitsbeteiligung für Mittelständler eine attraktive Lösung ist.

: Warum eine Minderheitsbeteiligung für Mittelständler eine attraktive Lösung ist. Wirtschaftliche Lage : Risikomanagement in schwierigen Zeiten.

: Risikomanagement in schwierigen Zeiten. Investitionssofortprogramm der Bundesregierung : Investitions-Booster – die neuen Steuergesetze.

: Investitions-Booster – die neuen Steuergesetze. Gesundheitsvorsorge der GmbH für ihre Geschäftsführer : Wie die Steuerfreiheit für die Geschäftsführer erreicht werden kann.

: Wie die Steuerfreiheit für die Geschäftsführer erreicht werden kann. Das Weisungsrecht der Gesellschafter : Welche Weisungen der Gesellschafter ein GmbH-Geschäftsführer befolgen muss.

: Welche Weisungen der Gesellschafter ein GmbH-Geschäftsführer befolgen muss. Büropflicht reloaded : Fortschritt oder Rückschritt?

: Fortschritt oder Rückschritt? Neue Arbeitsmodelle im Mittelstand : Outdoor Office als Baustein moderner Arbeitswelten.

: Outdoor Office als Baustein moderner Arbeitswelten. Sichtbar bleiben im KI-Zeitalter : Wie KMU sich fit für KI-basierte Suchsysteme machen.

: Wie KMU sich fit für KI-basierte Suchsysteme machen. Digitale GmbH-Gründung: Ein ruhmreiches Jubiläum? Drei Jahre Online-Beurkundung in Deutschland.

Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.