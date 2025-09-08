Freuen Sie sich auf die neue Ausgabe!

Die neue Ausgabe 4/2025 des gmbhchef-Magazins erscheint am 15. September! Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.
Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:
- Zwischen Kapitalengpass und Nachfolgefrage: Warum eine Minderheitsbeteiligung für Mittelständler eine attraktive Lösung ist.
- Wirtschaftliche Lage: Risikomanagement in schwierigen Zeiten.
- Investitionssofortprogramm der Bundesregierung: Investitions-Booster – die neuen Steuergesetze.
- Gesundheitsvorsorge der GmbH für ihre Geschäftsführer: Wie die Steuerfreiheit für die Geschäftsführer erreicht werden kann.
- Das Weisungsrecht der Gesellschafter: Welche Weisungen der Gesellschafter ein GmbH-Geschäftsführer befolgen muss.
- Büropflicht reloaded: Fortschritt oder Rückschritt?
- Neue Arbeitsmodelle im Mittelstand: Outdoor Office als Baustein moderner Arbeitswelten.
- Sichtbar bleiben im KI-Zeitalter: Wie KMU sich fit für KI-basierte Suchsysteme machen.
- Digitale GmbH-Gründung: Ein ruhmreiches Jubiläum? Drei Jahre Online-Beurkundung in Deutschland.
Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.