9. September 2025
Expand search form
Menu
Startseite » Freuen Sie sich auf die neue Ausgabe!
Aktuelles

Freuen Sie sich auf die neue Ausgabe!

Die neue Ausgabe 4/2025 des gmbhchef-Magazins erscheint am 15. September! Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.

Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:

  • Zwischen Kapitalengpass und Nachfolgefrage: Warum eine Minderheitsbeteiligung für Mittelständler eine attraktive Lösung ist.
  • Wirtschaftliche Lage: Risikomanagement in schwierigen Zeiten.
  • Investitionssofortprogramm der Bundesregierung: Investitions-Booster – die neuen Steuergesetze.
  • Gesundheitsvorsorge der GmbH für ihre Geschäftsführer: Wie die Steuerfreiheit für die Geschäftsführer erreicht werden kann.
  • Das Weisungsrecht der Gesellschafter: Welche Weisungen der Gesellschafter ein GmbH-Geschäftsführer befolgen muss.
  • Büropflicht reloaded: Fortschritt oder Rückschritt?
  • Neue Arbeitsmodelle im Mittelstand: Outdoor Office als Baustein moderner Arbeitswelten.
  • Sichtbar bleiben im KI-Zeitalter: Wie KMU sich fit für KI-basierte Suchsysteme machen.
  • Digitale GmbH-Gründung: Ein ruhmreiches Jubiläum? Drei Jahre Online-Beurkundung in Deutschland.

Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.

Vorheriger Artikel

Digitale Transformation in wirtschaftlich schwierigen Zeiten: Ansätze für mehr Effizienz in der Produktion

You might be interested in …

Das Cover der gmbhchef-Ausgabe 2/2023.
Aktuelles

Der neue gmbhchef ist erhältlich!

In dieser Woche erscheint die aktuelle Ausgabe unseres Magazins gmbhchef, dieses Mal unter den Leitthemen “Strategie” und “Wandel”. Unseren Lesern bieten wir u.a. folgende Schwerpunkte: Darüber hinaus informieren wir über weitere aktuelle Themenfelder wie den […]

Aktuelles

Freuen Sie sich auf die neue Ausgabe!

Die neue Ausgabe 3/2025 des gmbhchef-Magazins ist da! Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind. Diese und weitere Highlights sollten […]

Neueste Beiträge

Freuen Sie sich auf die neue Ausgabe!

Digitale Transformation in wirtschaftlich schwierigen Zeiten: Ansätze für mehr Effizienz in der Produktion

Wikipedia-Eintrag für Unternehmen: Chancen, Risiken und Spielregeln

Verdeckte Gewinnausschüttung (2): Wann eine Verletzung der Treuepflicht der Gesellschafter vorliegt

Verdeckte Gewinnausschüttung (1): Haftungsrisiko für GmbH-Geschäftsführer

Close Menu