Fleischhauer feiert 100 Jahre Unternehmensgeschichte

In diesem Jahr feiert die Fleischhauer Unternehmensgruppe ihr 100-jähriges Bestehen – ein Meilenstein, der auf eine lange und ereignisreiche Geschichte zurückblickt. Gegründet im Jahr 1924 von Jacob Fleischhauer in Köln-Raderberg, hat sich das Unternehmen von einem kleinen Fahrzeugvertrieb zu einem der größten und angesehensten Automobilhändlergruppen des Volkswagen-Konzerns in Deutschland entwickelt.

Jacob Fleischhauer legt in den Grundstein

Die Anfänge des Unternehmens lagen im Verkauf von Fahrzeugen der Marken Ford, Chevrolet, Oakland, Pontiac und Cadillac. Ein bedeutender Wendepunkt in der Firmengeschichte war der Eintritt von Walter Franz im Jahr 1926, der nach dem Tod von Jacob Fleischhauer die Geschäftsführung übernahm und maßgeblich zur weiteren Expansion beitrug.

Das Autohaus Fleischauer im Jahr 1926

Im Laufe der Jahrzehnte, die von Veränderungen und technischen Innovationen geprägt waren, zeigte die Unternehmensgruppe immer wieder ihre Anpassungsfähigkeit. Bereits 1948, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, schloss Fleischhauer Verträge mit der Volkswagen AG und der Porsche AG ab. In den folgenden Jahren folgten weitere Marken wie Audi, SEAT und ŠKODA, die das Portfolio erweiterten und den Grundstein für den heutigen Erfolg legten.

Das Unternehmen wächst weiter

In den 1990er Jahren verstärkte das Unternehmen seine Marktpräsenz durch den Zukauf von Betrieben in Bad Kreuznach, Euskirchen und Mönchengladbach. Die Fleischhauer-Gruppe etablierte sich schnell als renommierte Adresse für Automobilbegeisterte im Rheinland sowie in Bad Kreuznach.

Heute bietet die Unternehmensgruppe ein umfassendes Dienstleistungsspektrum rund um das Auto an. Neben dem Fahrzeugverkauf stehen den Kunden zahlreiche Finanzierungs- und Leasingoptionen zur Verfügung. Auch im Bereich After-Sales sowie der Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen ist Fleischhauer breit aufgestellt und bietet dazu auch eine große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör.

Der Automarkt der Zukunft

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass Fleischhauer sich weiterhin auf die Entwicklungen im Automobilsektor vorbereitet. Die Unternehmensgruppe hat bereits erhebliche Investitionen in die Elektromobilität getätigt, einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern und der Schaffung moderner Arbeitsplätze mit entsprechender Diagnosetechnik. Auch die Ladeinfrastruktur an den Standorten wurde ausgebaut, um den Anforderungen der E-Mobilität gerecht zu werden.

Mathias Petter, Geschäftsführer der Fleischhauer Unternehmensgruppe, betont: „Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Fairness gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern. Unser Anspruch ist es, dem Kunden den besten Service anzubieten und steht im Mittelpunkt unseres Handelns.“ Diese Prinzipien haben dem Unternehmen in den letzten 100 Jahren den Erfolg ermöglicht und werden auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.

Die Destination Porsche in Bonn

Im Jubiläumsjahr 2024 gab und gibt es weitere bedeutende Projekte. Dazu gehören umfangreiche Umbaumaßnahmen zur „Destination Porsche” an den Standorten Aachen, Bonn und Köln sowie die Eröffnung von drei neuen CUPRA Garagen in Aachen, Bad Kreuznach und Köln-Ehrenfeld. Insgesamt hat das Unternehmen in den letzten Jahren rund 30 Millionen Euro investiert, um seine Position am Markt weiter zu stärken.

Das Jubiläum wird am 14. September 2024 mit einem großen „Fleischhauer Familien-Fest“ gefeiert. Mit einem abwechslungsreichen Programm möchte sich das Unternehmen bei seinen Kunden und Mitarbeitern für die langjährige Treue bedanken. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und gemeinsam diesen besonderen Anlass zu würdigen.