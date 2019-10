*Advertorial

Vermögensverwaltung in, mit und von Sachwerten: Das ist das Kerngeschäft der 2006 von Andreas Mankel gegründeten 7×7 Unternehmensgruppe mit Sitz in Bonn. An fünf Standorten beschäftigen die Gruppe und ihre Tochterfirmen mehr als 40 Mitarbeiter und verwalten Kapitalanlagen mit einem Wert von rund 55 Mio. Euro.

Expertenvorstellung: Werte mit Wirkung – Die 7×7 Unternehmensgruppe Die 7×7 Gruppe investiert das anvertraute Geld in Produkte und Projekte mit nachhaltiger Wirkung: etwa durch den Einsatz erneuerbarer Energien, die Schaffung neuer Arbeitsplätze oder die Erzielung langfristiger Mieterträge. Wer bei 7×7 investiert, tut das nicht nur, um am Ende für sich eine satte Rendite zu erzielen. „Er oder

sie möchte sich an etwas Größerem, weiter Reichendem beteiligen, an dem viele andere auch partizipieren. So entstehen Werte mit Wirkung“, erklärt 7×7-Gründer Andreas Mankel.

Faire Zinsen durch starke Sachwerte

„An unseren Projekten können sich die Kapitalgeber beteiligen und sollen dafür faire Zinsen erhalten“, führt Mankel weiter aus: „Wir bieten ihnen langfristig verlässliche Anlagemöglichkeiten, mit denen

sie ihre persönlichen finanziellen Lebensziele erreichen können.“ Dazu entwickelt 7×7 eigene Kapitalanlagen wie zum Beispiel Sachwert-Anleihen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Diese sowie auch nachhaltige Finanzprodukte anderer Anbieter können auf der Plattform www.fairzinsung.com online gezeichnet werden. Betreiber der Plattform ist die 7x7finanz GmbH. Sie verfügt u.a. auch über die Zulassung als Versicherungsmakler.

Professionelles Projektmanagement für Anlageobjekte

Auch bei den Projekten, die mit den Geldanlagen finanziert werden, behält 7×7 das Heft in der Hand: kompetente Projektberater und -manager sowie die Kooperation mit anderen Unternehmen, Organisationen, Dienstleistern und Branchenexperten sorgen für ein professionelles Projektmanagement. Das reicht von der Rechtsberatung durch eine auf die Finanz- und Versicherungsbranche spezialisierte Anwaltskanzlei über ein Beratungsinstitut für Altersversorgung bis hin zum Immobilienprojektierer und Immobilienmakler sowie Architekten und Ingenieuren.

7×7 Experte Helge von Hagen

Helge von Hagen ist seit 2013 Referent für betriebliche Altersversorgung der 7x7finanz GmbH. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften arbeitete von Hagen zunächst als selbstständiger Unternehmensberater und Lehrbeauftragter an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden. Mitte 2001 wechselte er in den Bereich Leben, Großkunden, institutionelles Geschäft der Gothaer Lebensversicherung. Dort war er als Account Manager der vertriebliche Ansprechpartner für die damals neu gegründete Gothaer Pensionskasse und alle Themen der betrieblichen Altersversorgung. Er betreute zudem mehrere direkte Großkundenverbindungen. Ab 2006 war von Hagen bei einem unabhängigen Finanzdienstleister als Spezialist für betriebliche Altersversorgung tätig. Helge von Hagen ist zertifizierter Fachberater für nachhaltiges Investment und Leiter des Arbeitskreises betriebliche Altersversorgung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM).

7x7finanz GmbH

Gotenstraße 23

53175 Bonn

Tel. 0228 377273 0244

Mobil. 0151 6137 0666

Fax. 0561 491740 0419

h.hagen@7x7finanz.de

7×7 Experte Andreas Mankel

Andreas Mankel ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der 7×7 Unternehmensgruppe mit Sitz in Bonn. Er begann seinen beruflichen Werdegang 1978 als Bankkaufmann. Nach Tätigkeiten als Zweigstellenleiter, Kundenberater und Vermögensberater schloss er das berufsbegleitende Studium als „genossenschaftlicher Bankbetriebswirt“ ab. Von 1992 bis 2007 war er zunächst als Bereichsleiter Verwaltung und Service, später als selbständiger Finanzplaner und Gesellschafter bei einem unabhängigen Finanzdienstleister tätig. Nach Gründung der 7x7concept GbR im Jahr 2006 baute er die 7×7 Unternehmensgruppe zu einer Vermögensverwaltung mit Sachwerten aus. 2012 platzierte er mit der 7x7invest AG zwei Sachwertanleihen und Anfang 2018 eine Energieanleihe. Mankel ist zertifiziert als Fachberater für nachhaltiges Investment und als Testamentsvollstrecker tätig. Außerdem ist er aktives Mitglied in Fachverbänden und Netzwerken wie dem Senat der Wirtschaft.

7x7finanz GmbH

Gotenstraße 23

53175 Bonn

Tel. 0228 377273 0417

Mobil. 0172 6233 375

Fax. 0228 377273 0419

a.mankel@7x7finanz.de