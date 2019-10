Expertenvorstellung: Coaching für Teams und Führung

Martin Uhl ist studierter Psychologe und Wirtschaftsinformatiker. Aus dieser Expertise heraus bietet er seit 2009 ganzheitliches Coaching für Teams und Führungskräfte an. Sein Schwerpunkt ist die Arbeit mit Führungskräften und Geschäftsführern.

In seinen Coachings bearbeitet er mit der jeweiligen Führungskraft ihr persönliches Führungsverhalten sowie alle erfolgsrelevanten Themen im Bereich der mitarbeiterbezogenen Team- und Unternehmensführung: wie beispielsweise Personalauswahl, Betriebsklima, persönlicher Führungsstil, Unternehmensvision, Teamarbeit, Umgang mit Stress und Personalentwicklung.

Zum Coach ausgebildet wurde Martin Uhl an der Universität Trier und am Institut für hypno-systemisches Coaching Kaiserslautern. Die Prüfung zum zertifizierten Coach hat er beim Deutschen Verband für Coaching und Training (dvct) abgelegt. Seitdem war er für zahlreiche namhafte Unternehmen wie Lanxess, Evonik, die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die Deutsche Bundesbank sowohl national als auch international im Einsatz. Für seine Arbeit wurde Martin Uhl mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching in Bronze in den Jahren 2015 und 2016.

Martin Uhl verfolgt einen individuellen Coaching-Ansatz. Für ihn ist es wichtig zuzuhören und zu verstehen. Gemeinsam mit seinen Klienten entwickelt er Lösungen und neue Wege. Er unterstützt Führungskräfte und Geschäftsführer, unter Zuhilfenahme von bewährten Führungsstrukturen und passenden Werkzeugen, ihren individuellen Weg zum persönlichen und unternehmerischen Erfolg zu finden. Typische Ergebnisse sind dabei die Senkung der Mitarbeiterfluktuation, Steigerung der Prozesseffizienz und Verbesserung der Positionierung im Markt. Beispielhaft für die Entwicklung eines mittelständischen Kunden steht das Pianohaus Hübner in Trier. Martin Uhl hat den Geschäftsführer Marcus Hübner und seine Mannschaft über mehrere Jahre als Coach begleitet. Beginnend mit der Entwicklung einer Unternehmensvision hat er die Einführung einer zweiten Führungsebene initiiert und die Zusammenarbeit als Team gestärkt. Das Ergebnis ist nicht nur unternehmerischer Erfolg sondern auch die Auszeichnung als „Attraktiver Arbeitgeber 2017“ durch Dr. Wissing, den Wirtschaftsminister des Landes Rheinland-Pfalz.