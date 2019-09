Eleganz auf ganzer Linie

Es ist vor allem im Geschäftsleben üblich, nach außen hin gerichtet ein gutes Image zu pflegen. Dazu gehört es zum Beispiel, mit Anzug und Krawatte beim Geschäftstreffen zu erscheinen und ein gepflegtes Äußeres zu haben. Natürlich steigert sich durch internes Konkurrenzdenken auch der Druck gegenseitig auf, um besser nach außen hin zu wirken. Insbesondere geht es darum, auf die vielen kleinen Details zu achten. Dazu gehören blank geputzte Schuhe, die strahlend glänzen und ganz nebenbei auch geschniegelt und geschnürt werden sollten. Allerdings gehört auch dies heute zum Standard und ein Bonuspunkt beim Geschäftstreffen fällt in diesem Zusammenhang nicht in die gemeinsame Rolle. Spätestens seitdem das Handy als Teil eines guten Tons angesehen wird und beim Geschäftstreffen in der Regel auf den Tisch gelegt wird, folgen auch weitere Utensilien des Geschäftsmannes. Dazu gehört neuerdings auch ein Kreditkartenetui, wo sich nicht nur die Kreditkarten befinden, sondern auch andere Karten Platz finden können.

Punkten Sie mit kleinen Dingen beim Geschäftspartner

Man denke in diesem Zusammenhang zum Beispiel an Karten für Mitgliederclubs in privaten Vereinigungen. Als häufiges Beispiel wäre etwa die Mitgliedskarte für den Golfclub oder den Schachclub angepriesen. All diese Dinge machen sich beim Gegenüber sehr gut und erscheinen in einem guten Licht, sodass man insgeheim natürlich auch Punkte beim Geschäftspartner aufbauen kann. Bei der Auswahl der Produkte muss man allerdings einige wesentliche Dinge beachten. Schließlich sollte es kein Schuss in den Ofen werden, sondern einen Vorteil beim Geschäft bewirken können.

Worauf beim Kauf achten?

Wenn Sie etwa das billigste Produkt kaufen sollten, dann kann dies ein sehr lukrativer Deal sein, jedoch auch notwendigerweise nicht vorteilhaft sein. Wer nur die billigsten Produkte erwirbt, wird selten Erfolge feiern können. Viel wichtiger erscheint hier natürlich zu sein, dass man sich umfassend über die Auswahl der verschiedenen Produkte informiert und erst danach eine passende Wahl trifft. Dazu gehört es natürlich auch, dass man das Preis-Leistungs-Verhältnis anpasst und Dinge in Ruhe auswählt. In vielen Fällen kann das günstige Produkt von Vorteil sein. In manchen Fällen wird es aber auch ein Fehlgriff sein. Vor allen in jenen Fällen, wo Sie gar nicht genau wissen, worauf Sie beim Kauf zu achten haben. Gerade bei kleinen Dingen ist dies von elementarer Bedeutung.

