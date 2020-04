Einmal Politik und zurück: Oder ein Jahr als Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland

Einmal Politik und zurück – so lässt sich mein Jahr als Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, dem größten Verband junger Unternehmer und Führungskräfte im Lande, wohl am besten beschreiben. Große Illusionen hatte ich nach meiner Zeit als Stellvertreter im Bund und bald zehnjähriger Verbandszugehörigkeit nicht. Jedoch war mir nicht bewusst, wie bedeutungslos die Belange von jungen Unternehmern für die Politik anscheinend sind.

Erfahrungen

Schön, wie gelöst die Kanzlerin z.B. über die Hintergrundgespräche zum Brexit in so einer kleinen Runde plaudert – etwas befremdlich, wie eng der inhaltliche Fokus und vor allem der Planungshorizont sämtlicher Fragen an die höchste Regierungsvertreterin durch die Wirtschaft ist. Aus menschlicher Sicht natürlich verständlich: Jeder Wirtschaftsvertreter kommt mit einem individuellen Anliegen zu einem politischen Gespräch, sei es eine Nivellierung eines Gesetzes oder eine Anpassung an einer individuellen Industrieverordnung. Aus Sicht des größten Industrielandes in Europa, das vor massiven Herausforderungen in seinen Schlüsselindustrien wie z.B. dem Automobilbau oder dem Maschinenbau – wahrscheinlich sogar einer kompletten Transformation des Mittelstandes – steht, ist dieser Gesprächshorizont allerdings viel zu klein.

Internationale Vernetzung

Da empfiehlt es sich, auch mal einen Blick über die von der Politik so gescheuten Grenzen zu wagen – vielleicht ja deshalb gescheut, weil ein in Estland lebender Este bei uns nicht wahlberechtigt ist. Natürlich ist es aus deutscher Sicht schon sehr weit weg, wenn in Japan auf einer Strecke von 1000 Kilometer alle fünf Minuten ein Hochgeschwindigkeitszug zwischen Tokio und Osaka pünktlich verkehrt oder jede einzelne chinesische Provinz mehr in Künstliche Intelligenz investiert als unser ganzes Land. Chengdu ist schließlich nicht Chemnitz und Osaka nicht Osnabrück. Aber dass ich zwei Kilometer hinter der deutschen Grenze auf dem Weg nach Maastricht aus dem Auto heraus problemlos Musik streamen kann, während ich auf dem Weg von Aachen nach Köln froh sein muss, wenn die Telefonverbindung nur einmal auf der Strecke abbricht – das ist schon deutlich greifbarer. Deshalb habe ich in meinem Jahr das Thema „Internationale Vernetzung“ auch in den Fokus meiner Tätigkeit als Bundesvorsitzender gestellt, man darf auch von anderen lernen.

Über solche Themen lässt sich auch trefflich in verschiedensten Formaten mit der Politik plaudern. Aufgegriffen werden Themen wie Venture Capital, New Work oder Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle, nur in homöopathischen Dosen oder sie werden als langfristige – heute noch nicht umsetzbare Vision – gebrandmarkt. Ein besonders trauriges Beispiel hierfür war der direkte Vergleich deutscher Spitzenpolitiker (Kanzlerin & Wirtschaftsminister) mit der estnischen Kollegin (Staatspräsidentin) beim „Tag der Deutschen Industrie“ in Berlin: „Wir werden … uns bemühen … zu verändern“ gegenüber „Wir haben getan … wir haben gelernt … wir haben verändert“.

Fazit

Grundlegende Zukunftsgestaltung, so habe ich in meinem Jahr als Bundesvorsitzender gelernt, darf man nicht allein der Politik überlassen. Diese ist zu sehr Spielball tagesaktueller Themen, als dass sie die Frage beantworten könnte: Was macht eigentlich ein VW-Arbeiter nach VW? Und in welcher Industrie soll er denn zukünftig arbeiten? Für unsere Zukunft als Unternehmer in diesem Land sind diese Fragen und die notwendigen Rahmenbedingungen aber entscheidend. Daher werde ich mich ab diesem Jahr weiter – nun aus der unternehmerischen Perspektive – damit beschäftigen und bin offen gestanden auch ein bisschen froh darum.



Florian A. Gloßner

Agile Process GmbH

Hochkreuzallee 72

53175 Bonn

Tel. 0228 93195 711

glossner@agile-process.com

www.agile-process.com

Agile Process GmbHHochkreuzallee 7253175 BonnTel. 0228 93195 711glossner@agile-process.comwww.agile-process.com