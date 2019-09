Effiziente Unternehmensführung – Flottenmanagement

Wenn man von Unternehmensführung spricht, dann verbindet man damit in der Regel eher Schreibtischarbeit, die von Planungsrechnungen und buchhalterischer Arbeit geprägt ist. Was viele Menschen aber nicht mit Unternehmertum und effizienter Gestaltung der Planungstätigkeit verbinden, sind Bereiche, die im Alltag eines Unternehmers zu finden sind. Viele dieser Bereiche lassen sich durchwegs sehr plakativ darstellen. Man muss dazu einfach durchforsten, welche Arbeitsbereiche von jedem Mitarbeiter durchzuführen sind. Dazu gibt es unendlich viele Beispiele wie etwa die Logistik im Unternehmen. Mitarbeiter müssen Kundentermine wahrnehmen und auf diese Weise zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Sie müssen zunächst aber zum Kunden gelangen. Meist geschieht dies immer noch mit dem Auto, weshalb Effizienz gleichzusetzen ist mit Arbeitszeit. Eine professionelle Fahrzeugortung kann zu einer immensen Effizienzsteigerung im Betrieb beitragen, welche letztlich auch positive Veränderungen in der Planungsrechnung bringen wird. Man gelangt schließlich einfacher von A nach B und kann die gewonnene Arbeitszeit produktiver nutzen. Im Sinne dieser Effizienzsteigerung können alle Bereiche im Unternehmen profitieren.

Was versteht man unter diesem Begriff?

Letztlich ermöglichen solche Fahrzeugverfolgungssysteme die Verfolgung von Fahrzeugen in ihrer grundlegendsten Funktion. Weitere Funktionen umfassen die Fahrzeugverfolgung und -wartung. Es lassen sich auf diese Weise auch die Leistungen des Fahrers viel besser bewerten. Man kann daraus schon sehr gut erkennen, dass man auf diese Weise sehr viel Sparpotenzial entdecken kann, welches auf langwierige Veränderungen treten kann. Ein Beispiel dafür ist die Beurteilung der Leistung des Fahrers durch eine effiziente Gestaltung der Kraftstoffverwaltung und -verteilung. Man wird viel Kraftstoff einsparen können. Dies muss man auf den gesamten Mitarbeiterstab hochrechnen.

Vorteile des Systems

Je mehr Mitarbeiter in einem Betrieb beschäftigt sind, desto eher lassen sich auf diese Weise auch die Fixkosten senken. Man muss hier aber auch weiterdenken. Vor allem ist das Fahrzeug niemals unbeaufsichtigt, weshalb sich auch das Risiko für Diebstähle vermindern lässt. Es ermöglicht auch die Erstellung von Berichten und ermöglicht die Analyse dieser Berichte. Bei modernen Systemen ist nämlich auch die sofortige Ausweisung aller Berichte möglich, weshalb auch die Ausweitung solcher Funktionalitäten immer weiter angedacht wird. Viele Unternehmen halten auch einen eigenen Fuhrpark. Als Beispiel könnte man ein Taxiunternehmen heranziehen, wo das Sparpotenzial noch höher ist. Hier lassen sich die Systeme auch mit modernen Flottenmanagementlösungen kombinieren.

