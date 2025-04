Effizient, kommunikativ, organisiert: Telefonservice verbessert den Führungsalltag

Die Zollpolitik der neuen US-Regierung wirbelt die Wege von Lieferanten und den globalen Handel aktuell gehörig durcheinander. Das setzt Unternehmen unter Druck. Andererseits ergibt sich jetzt die Chance für neue wirtschaftliche Partnerschaften und Geschäfte. Damit es damit klappt, ist eine flüssige Unternehmenskommunikation und kommunikative Stärke von Führungskräften entscheidend. Welche Maßnahmen Führungskräfte darin unterstützen? Ein professioneller Telefonservice kann ein Schlüsselfaktor sein.

Von der effizienten Kommunikation von Führungskräften hängt in Unternehmen viel ab. Auf der einen Seite spielt sie eine Rolle für das Leadership im Unternehmen und den Umgang im Kollegium. Noch viel wichtiger ist der Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern. Immer mehr Führungskräfte setzen an dem Punkt auf einen externen oder internen Telefonservice. Anders als das Sekretariat kann dieser fest auf die Telekommunikation angesetzt werden. Ein guter Service nimmt Anrufe rund um die Uhr entgegen. Er ist außerhalb der betrieblichen Geschäftszeiten verfügbar, mitunter sogar am Wochenende und an Feiertagen. Er nimmt Informationen auf und gibt den Inhalt gut strukturiert und ohne viel Zeitaufwand weiter. Die Arbeit von Führungskräften wird auf mehreren Ebenen verbessert.

So stärkt der Service das Unternehmen

Was die modernen Telefonservice-Dienstleister auszeichnet? Die Profis in der Unternehmenstelekommunikation nehmen nicht nur passiv Anrufe entgegen. Sie bauen einen persönlichen Draht zum Kunden auf und helfen bei der Kommunikation und der Organisation. Für Kunden und Geschäftspartner bedeutet das: Sie erreichen einen echten Menschen und nicht nur eine Computerstimme und das zu jedem Zeitpunkt. Führungskräfte erhalten ein Briefing und der Service kann ihnen beim Organisieren und der Terminorganisation helfen.

Die wichtigsten Vorteile für das Unternehmen und seine Führungskräfte:

Erreichbarkeit rund um die Uhr lohnt sich gerade im internationalen Austausch

ein gut informierter und persönlicher Telefonkontakt stärkt das Kundenbeziehungsmanagement

systematische Informationsaufbereitung spart Führungskräften Zeit

ein Telefonservice ist auch für den Kundensupport einsetzbar

über den Service können Umfragen erledigt und Hinweise auf Aktionskampagnen verbreitet werden

Klare Qualitätsvorteile gegenüber Bots und Call-Centern

Manche Unternehmen setzen bei der Beantwortung von Anrufen und Kundenfragen auf Chatbots oder Call-Center. Solche Lösungen bringen leider Nachteile mit sich. Zum einen wirken sie unpersönlich. Sie nehmen die Kunden nicht für den Betrieb ein. Hinzu kommt das Problem, dass sie die Kommunikation bloß verwalten. Sie gestalten diese nicht positiv. Und sie sind nicht mit der Organisation von Arbeitsprozessen im Betrieb betraut. Im schlimmsten Fall führen sich Kunden dann schlecht betreut oder abgewimmelt.

Wie wählt man einen Telefonservice richtig aus?

Er muss passgenau auf die Anforderungen vor Ort und die Kundenkontakte zugeschnitten werden. Und er sollte nicht nur Anrufe abnehmen, sondern die Organisation von Abläufen unterstützen. Erst in dem Fall leistet er den Führungskräften eine umfassende Unterstützung. Über die Terminorganisation und die strukturierte Weitergabe von Informationen kann der Service auch das Zeitmanagement und die Selbstorganisation im Unternehmen klar verbessern. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen nutzen heute solche Dienste. Das tun sie auch, weil sie wissen, dass diese zu einer professionellen Außenwirkung beitragen.