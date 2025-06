Digitale Innovation für den Mittelstand: Die Insights Akademie – eine Plattform für Wachstum und Vernetzung

Interview: Analoge und digitale Welten zu vernetzen, mit diesem Anspruch warten viele bereits existierende Anbieter auf. Was also macht den Unterschied zwischen ihnen und der Insights Akademie aus? Fragen dazu beantworten Marc Kreins und Dr. Alois Kreins.

Wer betreibt die Akademie?

Das ist die Dr. Kreins GmbH. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung mittelständischer Unternehmen und bietet innovative digitale Lösungen zur Vernetzung und Geschäftsanbahnung.

Was bietet die digitale Marktplatz-Plattform?

Die Plattform ist eine digitale Online-Marktplatzlösung, die speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Sie dient als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, die ihre Dienstleistungen oder Produkte anbieten und gezielt nach passenden Partnern oder Lösungen suchen. Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und innovative Funktionen wird sie zur idealen Schnittstelle zwischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

Welche Funktionen gehören dazu?

Am besten zähle ich sie einfach auf:

Angebote und Gesuche,

Chatfunktion,

Branchenzuordnung und Kategorisierung in Handel, Dienstleistung, Industrie und Handwerk,

intelligente Filterfunktionen,

Bewertungssystem,

Unternehmensporträt und Video-Uploads,

Präsenzveranstaltungen und Web-Impulse zur Weiterbildung und Vernetzung,

Platzierung eigener digitaler Produkte zur Erweiterung des Geschäftsmodells sowie

sichere Zahlungsabwicklung durch Integration von Zahlungsdiensten.

Man sieht, eine große Bandbreite, gezielt für den Mittelstand.

Wie können sich die Unternehmen präsentieren?

Sie können sich mit einem detaillierten Steckbrief, Unternehmensportrait und ihrem detaillierten Leistungsportfolio beispielsweise in Form von Text, Bildern, Videos oder Podcasts vorstellen. Ein besonders wertvolles Feature der Plattform ist die Möglichkeit, Veranstaltungen zu organisieren und zu präsentieren. Unternehmen können sowohl Präsenzveranstaltungen (z.B. Workshops, Seminare) als auch digitale Events (z.B. Webinare, Online-Workshops) durchführen, die potenziellen Kunden und Partnern Einblicke in ihre Arbeit und Angebote geben.

Diese Veranstaltungen können kostenlos oder kostenpflichtig angeboten werden, um zusätzliche Einnahmen zu generieren und die Markenbekanntheit zu steigern. Neben den klassischen Präsentationsmöglichkeiten können Unternehmen interaktive Funktionen wie Chat und Anfragen nutzen, um direkt mit Interessenten zu kommunizieren und deren Fragen zu beantworten.

Ist die Nutzung technisch sehr aufwändig?

Nein, denn die Plattform-Architektur basiert auf einer Web- und Mobile-App, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen. Und die Sicherheitsmechanismen arbeiten gemäß der Datenschutzgrundverordnung datenschutzkonform mit verschlüsselter Datenverarbeitung.

Wie kam es zu der Idee der Insights Akademie?

Wenn man in der Beratung mittelständischer Unternehmen tätig ist, erkennt man häufig Probleme bei der Vernetzung, dem Vertrieb oder der Digitalisierung. Eine digitale Plattform kann helfen, neue Geschäftspartner zu finden und effizienter zu arbeiten. Erfolgreiche Plattformen zeigen, dass Marktplätze mit Fokus auf Großunternehmen funktionieren. Ein speziell auf den Mittelstand zugeschnittenes Angebot kann tatsächlich eine Marktlücke füllen.

Die eigene Erfahrung spielte bei der Entwicklung also auch eine Rolle?

Ja, genau. Wenn man selbst Schwierigkeiten hatte, passende Geschäftspartner, Lieferanten oder Kooperationsmöglichkeiten zu finden, liegt es auf der Hand, eine Plattform zu entwickeln, die dieses Problem löst. Zudem zeigen Gespräche mit Unternehmern, Verbänden oder Branchenexperten immer wieder, dass ein Bedarf an besseren Vermittlungsplattformen besteht.

Wer kann in der digitalen Marktplatz-Plattform Mitglied werden?

Mitglied in der digitalen Marktplatz-Plattform können alle mittelständischen Unternehmen werden, unabhängig von ihrer Branche. Die Plattform ist branchenneutral und bietet eine ideale Gelegenheit für Unternehmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Industrie und Handwerk, ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten oder gezielt nach passenden Partnern und Lösungen zu suchen. Hier können sie ihre Sichtbarkeit erhöhen – unabhängig davon, ob sie im B2B- oder B2C-Bereich tätig sind. Die kostenpflichtige Anmeldung ist unkompliziert und jede Unternehmensgröße innerhalb des Mittelstands hat die Möglichkeit, die Plattform für die Erweiterung ihres Netzwerks und den Austausch von Leistungen zu nutzen.

Gibt es Sonderpakete für BVMW-Mitglieder?

Für Mitglieder des BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) bieten wir exklusive Sonderpakete. Diese Pakete bieten nicht nur finanzielle Vorteile, sondern erhöhen auch durch zusätzliche Services und Funktionen den Wert und die Reichweite der Plattform für BVMW-Mitglieder. Genauere Informationen dazu sind über den QR-Code am Ende des Beitrags zu bekommen.

Kann man als User sofort starten?

Die digitale Marktplatz-Plattform wurde so konzipiert, dass der fachliche Input klar strukturiert und direkt zugänglich ist. Die Inhalte sind übersichtlich in einem ansprechenden Kachel-Design angeordnet. Jede Kachel liefert den direkten Zugang zu Themen, Werkzeugen und Funktionen. Das erleichtert die Orientierung ohne großen Aufwand. So können die Unternehmen auf der Plattform schnell und effizient durchstarten und von den digitalen Möglichkeiten profitieren.

Es gibt auch einen Stammtisch?

Ja, stimmt. Der Stammtisch ist ein informelles Treffen, das regelmäßig auf der Plattform angeboten wird. Hier können sich Unternehmer in entspannter Atmosphäre über Herausforderungen, Best Practices und Geschäftsmöglichkeiten austauschen.

Wie sehen die Abo-Modelle aus?

Die digitale Plattform der Insights Akademie bietet verschiedene Abo-Modelle und flexible Preispakete, die auf die Bedürfnisse und die Größe von mittelständischen Unternehmen zugeschnitten sind. So können Unternehmen entsprechend ihrer Anforderungen und Ressourcen die passende Lösung wählen. Bei viertel- und halbjähriger Zahlung gibt es zusätzlichen Rabatt.

Fazit: Nutzen der digitalen Marktplatz-Plattform

Die digitale Marktplatz-Plattform der Insights Akademie bietet vielseitige und benutzerfreundliche Lösungen zur Präsentation, Vernetzung, Wissenserweiterung und Geschäftsoptimierung. Mit flexiblen Abo-Modellen, Rabattsystemen für BVMW-Mitglieder und maßgeschneiderten Weiterbildungsangeboten können Unternehmen ihre Marktposition stärken und von einer einfachen Bedienbarkeit sowie einem klar strukturierten Design profitieren. Kurz gesagt, die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, effizient zu wachsen, ihre digitale Präsenz zu erweitern und von einem starken Netzwerk zu profitieren.

Ganz allgemein über die Insights Akademie Die Plattform bietet eine breite Palette an Lerninhalten, die speziell auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen ausgerichtet sind. Zudem finden Sie sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Weiterbildungsangebote, Workshops und Beratungen, die Ihnen helfen, neue Fähigkeiten zu erwerben und Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen.