Die Vorteile des Flyer-Marketings

(Advertorial) Die Digitalisierung hat viele Vorteile für das Marketing gebracht. Gerade aufgrund der Integration eines Flyers in die Nutzungsgewalt eines Smartphones führt dazu, dass ein breiter Personenkreis angesprochen werden kann. Im Zuge der Digitalisierungsoffensive stellt sich zunehmend die Frage, ob der physische Druck eines Flyers wichtig ist. Viele Experten waren in der anfänglichen Euphorie davon überzeugt, dass der digital zugesandte Flyer auf das Smartphone den normalen Flyer zur Gänze ersetzen könne. Damit lag man allerdings falsch. Im Prinzip lässt sich diese Entwicklung mit der normalen Entwicklung auf dem Bücher- und Zeitungsmarkt vergleichen.

Online-Druckerei versus herkömmliche Druckerei

Wie überall im Leben ist auch hier die Diskussion lange durch Kritiker bestimmt worden. Auch in diesem Bereich hat man auf den starken Gegenwind von Druckereien gesetzt, wobei dieser Trend niemals den Prognosen gerecht werden konnte. Man hat bereits das Ende des Druckerei-Gewerbes gesehen – doch am Ende hat sich dieser Trend nicht bewahrheitet. Im Prinzip ist genau das Gegenteil eingetreten und ein neuer Berufszweig ist entstanden. Die Online-Druckerei hat sich am Markt etablieren können und beliefert heute vor allem viele Unternehmen im Klein- und Mittelgewerbe. Die Produktpalette, die von einer Online-Druckerei angeboten wird, lässt sich aber nicht allein mit dem Flyer begrenzen. Angeboten werden auch Produkte, wie zum Beispiel Visitenkarten oder Werbebroschüren. Schon allein die Tatsache, dass auch diese Produkte auf dem Markt stark nachgefragt werden, widerlegt die These der Kritiker an den physischen Produkten. Einen Flyer online zu bestellen geht zudem so leicht wie niemals zuvor. In den letzten Jahren hat sich der Bestellvorgang im Internet auch zunehmend verselbständigt.

Vorteile des Design-Assistenten nutzen

Dadurch lassen sich verschiedene Bereiche auch am Horizont erkennen, an die zuvor nicht gedacht wurde. Man kann dadurch auch viele Unstimmigkeiten beseitigen. Vielerorts sind dagegen auch Möglichkeiten entstanden, die zeitnah an bestimmte Prozesse gekoppelt werden. Der Design-Assistent, der heute fast auf jeder Webseite einer Online-Druckerei zu finden ist, ist nur ein Beispiel von sehr vielen. Schafft man diesen Schritt, ist es auch leicht und akzeptabel, Flyer an diese Menschen auszusenden. Nicht nur ist die Akzeptanz durch die Fans größer, es ergeben sich in der Regel auch keine rechtlichen Problemen im Zusammenhang mit dem Datenschutz.

