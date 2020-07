Die perfekte Präsentation

(Advertorial) Die meisten Menschen verbinden eine Präsentation mit der Möglichkeit, dem Publikum die Option zu gewähren, die wichtigsten Punkte zu vermitteln. Eine perfekte Präsentation sollte die wichtigsten Punkte aus einem Vorhaben klar und übersichtlich darstellen. Es geht weniger um die Details, sondern um die Darstellung eines umfassenden Vorhabens in wenigen einprägsamen Punkten. Dazu braucht es mehr als nur einige Aufzählungszeichen und kitschige Charts. Viele Vortragende verwechseln eine Präsentation mit einer Broschüre. Diesbezüglich lassen sich auch die unterschiedlichen Bereiche verschiedenartig darstellen, sodass man sich an die Aufzählungszeichen bereits gewöhnt hat. Dennoch sollte das nicht bedeuten, dass diese Zeichen unwichtig sind. Meist werden sie nur in einem Ausmaß verwendet, das man keineswegs in einer Präsentation benötigt. Es werden grundsätzlich zu viele Zeichen benutzt, um damit das Publikum zu beeindrucken. Man läuft damit aber auch Gefahr, dass man den Zuhörer überfordert.

Formatveränderungen erleichtern die Anwendung bei PowerPoint

Dieses Format wurde den Menschen in der Schule beigebracht. Und trotzdem verstehen die meisten Menschen nicht das volle Potenzial von PowerPoint. Mit einer professionellen Powerpoint Agentur lassen sich viele dieser Fehler von Beginn vermeiden. Sie entstehen erst gar nicht und können daher auch eine völlig neue Kategorie eröffnen, die man im Ausklang gar nicht haben muss. Man erschafft damit auch völlig neue Kommunikationstechnologien. Vor allem sind die meisten Ersteller noch nicht mit der Möglichkeit vertraut, dass man sie online stellen sollte. Denn mit Online-Präsentationen haben viele Menschen noch sehr wenig Erfahrung machen können. Dennoch werden gerade die Online-Formate zur neuen Norm, um Kunden in einem visuell ansprechenden Format mit Informationen über das Unternehmen zu vermitteln. Wir wollen im Anschluss auf die wichtigsten Bereiche dieses neuen Formats eingehen und Gründe vorstellen, warum man sich dafür entscheiden könnte. Man muss es nicht tun, wenn man bereits die alten Techniken angewendet hat. Im Prinzip hat sich nicht viel verändert, aber bestimmte Tools untermauern die Möglichkeit einer standardisierten Verarbeitung, wie man sie nur schwer selbst erlernen kann.

Vorteile des neuen PowerPoint-Formats

Wichtige Gründe, die für die Benutzung des neuen Formats sprechen, gibt es viele. Im Anschluss wollen wir nur auf die wichtigsten Punkte eingehen. Der Hauptvorteil einer Online-Präsentation besteht darin, dass sie viele visuelle Informationen enthält. Mithilfe einer Online-Präsentation können alle attraktiven Formen dargestellt werden.

