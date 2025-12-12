Die neue Ausgabe 5/2025 ist da!

Die neue Ausgabe 5/2025 des gmbhchef-Magazins ist erschienen! Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.

Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:

Geschäftsführervergütung in 2026 : Wann Handlungsbedarf noch in 2025 besteht.

: Wann Handlungsbedarf noch in 2025 besteht. Investitionsabzugsbetrag der GmbH für das Jahr 2025 : Wie die Steuerlast gedrückt werden kann.

: Wie die Steuerlast gedrückt werden kann. Insolvenzverschleppung : Ex-Geschäftsführer bleibt in der Pflicht.

: Ex-Geschäftsführer bleibt in der Pflicht. Pensionszusage an GmbH-Geschäftsführer : Neue Gestaltungsmöglichkeit für Zusagen an beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer.

: Neue Gestaltungsmöglichkeit für Zusagen an beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer. Wirtschaftsdynamik Bonn/Rhein-Sieg : Stabile Wirtschaft – wachsender Druck.

: Stabile Wirtschaft – wachsender Druck. Digitales Forderungsmanagement : Für mehr Effizienz und stärkere Kundenbeziehungen.

: Für mehr Effizienz und stärkere Kundenbeziehungen. Risiken durch Schatten-KI : Warum Geschäftsführer jetzt klare Leitplanken setzen sollten.

Generationenkonflikt am Arbeitsplatz: Warum Geschäftsführer jetzt klare Leitplanken setzen sollten.

Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.