Die neue Ausgabe 5/2025 ist da!

Die neue Ausgabe 5/2025 des gmbhchef-Magazins ist erschienen! Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.
Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:
- Geschäftsführervergütung in 2026: Wann Handlungsbedarf noch in 2025 besteht.
- Investitionsabzugsbetrag der GmbH für das Jahr 2025: Wie die Steuerlast gedrückt werden kann.
- Insolvenzverschleppung: Ex-Geschäftsführer bleibt in der Pflicht.
- Pensionszusage an GmbH-Geschäftsführer: Neue Gestaltungsmöglichkeit für Zusagen an beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer.
- Wirtschaftsdynamik Bonn/Rhein-Sieg: Stabile Wirtschaft – wachsender Druck.
- Digitales Forderungsmanagement: Für mehr Effizienz und stärkere Kundenbeziehungen.
- Risiken durch Schatten-KI: Warum Geschäftsführer jetzt klare Leitplanken setzen sollten.
- Generationenkonflikt am Arbeitsplatz: Warum Geschäftsführer jetzt klare Leitplanken setzen sollten.
Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.