12. Dezember 2025
Startseite » Die neue Ausgabe 5/2025 ist da!
Aktuelles

Die neue Ausgabe 5/2025 ist da!

Die neue Ausgabe 5/2025 des gmbhchef-Magazins ist erschienen! Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.

Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:

  • Geschäftsführervergütung in 2026: Wann Handlungsbedarf noch in 2025 besteht.
  • Investitionsabzugsbetrag der GmbH für das Jahr 2025: Wie die Steuerlast gedrückt werden kann.
  • Insolvenzverschleppung: Ex-Geschäftsführer bleibt in der Pflicht.
  • Pensionszusage an GmbH-Geschäftsführer: Neue Gestaltungsmöglichkeit für Zusagen an beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer.
  • Wirtschaftsdynamik Bonn/Rhein-Sieg: Stabile Wirtschaft – wachsender Druck.
  • Digitales Forderungsmanagement: Für mehr Effizienz und stärkere Kundenbeziehungen.
  • Risiken durch Schatten-KI: Warum Geschäftsführer jetzt klare Leitplanken setzen sollten.
  • Generationenkonflikt am Arbeitsplatz: Warum Geschäftsführer jetzt klare Leitplanken setzen sollten.

Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.

