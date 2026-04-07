Die neue Ausgabe 1/2026 des gmbhchef-Magazins ist erschienen!

Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.
Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:
- GmbH-Geschäftsführervergütungen: Orientierungswerte für 2026
- Empfehlungen zur Finanzierung: Finanzhygiene steigert die Unternehmensresilienz
- Resilienz: Risiken managen, Liquidität sichern
- Circular Economy: Die Königsklasse der Transformation
- Vertrauen stärken: Künstliche Intelligenz braucht Vertrauen
- Remote Work: Teamverbundenheit im hybriden Alltag gestalten
- Sichtbarkeit: Wie KI die Sichtbarkeit von GmbHs verändert
- Corporate AI Learning: Warum systematische und unternehmensweite KI-Weiterbildung zur Chefsache wird
Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.