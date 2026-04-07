7. April 2026
Expand search form
Menu
Startseite » Die neue Ausgabe 1/2026 des gmbhchef-Magazins ist erschienen!
Aktuelles

Die neue Ausgabe 1/2026 des gmbhchef-Magazins ist erschienen!

Freuen Sie sich auf frische Steuertipps, wichtige rechtliche Infos und viele spannende Themen, die genau auf die Praxis von GmbH-Geschäftsführern zugeschnitten sind.

Diese und weitere Highlights sollten Sie nicht verpassen:

  • GmbH-Geschäftsführervergütungen: Orientierungswerte für 2026
  • Empfehlungen zur Finanzierung: Finanzhygiene steigert die Unternehmensresilienz
  • Resilienz: Risiken managen, Liquidität sichern
  • Circular Economy: Die Königsklasse der Transformation
  • Vertrauen stärken: Künstliche Intelligenz braucht Vertrauen
  • Remote Work: Teamverbundenheit im hybriden Alltag gestalten
  • Sichtbarkeit: Wie KI die Sichtbarkeit von GmbHs verändert
  • Corporate AI Learning: Warum systematische und unternehmensweite KI-Weiterbildung zur Chefsache wird

Das vollständige Inhaltsverzichnis des Hefts können Sie in unserer Heftvorschau einsehen.

Vorheriger Artikel

Grunderwerbsteuer: BFH-Urteil zur Gruppe natürlicher Personen

You might be interested in …

Aktuelles

Das neue Heft ist da!

In dieser Woche ist es soweit: Die erste Ausgabe des Wirtschaftsmagazins gmbhchef im Jahr 2023 erscheint. Leser finden im Heft wie gewohnt interessante Themen. Schwerpunkte sind dieses Mal unter anderem: Daneben findet sich viele weitere […]

Das Cover der gmbhchef-Ausgabe 2/2023.
Aktuelles

Der neue gmbhchef ist erhältlich!

In dieser Woche erscheint die aktuelle Ausgabe unseres Magazins gmbhchef, dieses Mal unter den Leitthemen “Strategie” und “Wandel”. Unseren Lesern bieten wir u.a. folgende Schwerpunkte: Darüber hinaus informieren wir über weitere aktuelle Themenfelder wie den […]

Neueste Beiträge

Die neue Ausgabe 1/2026 des gmbhchef-Magazins ist erschienen!

100-Euro-Scheine

GmbH-Geschäftsführervergütungen: Orientierungswerte für das Jahr 2026

Monitore in einem Großraumbüro. Abbildungen mit Diagrammen und Analysen. Eine Frauenhand hält einen Kugelschreiber in der Hand und deutet damit auf einen der Monitore

Viele Unternehmen arbeiten noch mit manuellen Routinen

E-Rechnung: Nachweisführung bei Bewirtung aus geschäftlichem Anlass in einem Bewirtungsbetrieb

Aktivrente: Wie auch GmbH- (Gesellschafter-)Geschäftsführer davon profitieren können

Close Menu