Die Jubiläumsausgabe des gmbhchef. ist da!

Jubiläum

Tradition. Zukunft.: Wir feiern 15 Jahre gmbhchef

Wir gratulieren

Finanzierung & Geldanlage

Betriebliche Altersvorsorge: Änderungen und ihre Auswirkungen für Arbeitgeber (gmbhchef.experte)

Corona-Krise: Risiken reduzieren

(Un-)gewollter Kurswechsel: Wie wird die Corona-Krise das M&A-Geschäft verändern?

BusinessCenter – Follow-up: Das BusinessCenter hat seine Bewährungsprobe bestanden

Management & Controlling

Den passenden Rahmen schaffen: Wo steht Ihr unternehmen auf seiner Lebenskurve?

Objectives and Key Results (OKR): So plant man in Post-Coronazeiten

Unternehmensnachfolge und Führungsstilwechsel: Wie passt das zusammen?

Marketing & Vertrieb

So gewinnen Sie jeden Kunden: Entweder Sie verkaufen Ihrem Kunden Ihr Ja oder Ihr Kunde verkauft Ihnen sein Nein

Das SEO-Cockpit: Acht Phasen einer erfolgreichen SEO-Strategie

Soziale Netzwerke in der Akquise: Netzwerken Sie noch oder verkaufen Sie schon?

Messen & Events

Messe-Entzugserscheinungen: Bleibt alles anders?

Kein Grund zur Sorge: Kleine Kinder, kleine Sorgen – große Kinder, große Sorgen

Recht & Steuern

Urteile für den GmbH-Chef: Aktuelle Rechtsprechung

Optimaler Vertrieb: Rechtssicherheit für Unternehmen

Crowdfunding: Steuerliche Änderung (gmbhchef.experte)

Steuertipps: Für den GmbH-Chef privat

Wege aus der Krise

Sonderzahlung für Arbeitnehmer: Steuerfreier Corona-Bonus über 1.500€ auch für GmbH-(Gesellschafter-)Geschäftsführer

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz: Weitere steuerliche Erleichterungen für Unternehmen aufgrund der Corona-Krise im Überblick

Wirtschaft kompakt

Digitales Netzwerken: Bonner Wirtschaftsjunioren auf neuen Wegen