Die größte Gefahr ist nicht der Markt – sondern unser Zögern

Management unter Druck – und warum genau darin die Chance liegt

Die Leadership-Umfrage 2026, durchgeführt vom DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte und Heinermann Consulting, zeichnet ein klares Bild: Der Druck von außen ist real und massiv. Geopolitik, Regulierung, Kostenexplosion, Wettbewerbsintensität, Fachkräftemangel und technologischer Wandel verdichten sich zu einer Dauerbelastung für Organisationen und Führungsteams. Viele erleben dies täglich. Gleichzeitig zeigt die Auswertung etwas, das über eine bloße Lagebeschreibung hinausgeht: Über Zukunftsfähigkeit entscheidet weniger das Umfeld – als vielmehr die Qualität von Führung, Fokus und Umsetzung.

Ein zentrales Muster zieht sich durch die Antworten: Die größte Bremse liegt häufig nicht im Markt, sondern in der eigenen Organisation. Zu viele Initiativen, zu wenig Priorisierung, zu hohe Komplexität, zu wenig Konsequenz. Parallelprojekte, Dauerreorganisationen und operative Überlastung erzeugen Aktivität – aber nicht automatisch Wirkung. Viele Führungskräfte formulieren es sinngemäß so: Wir arbeiten viel, aber nicht immer am Richtigen. Zukunftsfähigkeit entsteht nicht durch noch mehr Programme, sondern durch Fokus – und den Mut, klare Entscheidungen zu treffen.

Besonders deutlich wird dieser Befund beim Thema Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Die Mehrheit erkennt KI als zentralen Produktivitätshebel – in Administration, Service, Analyse, Prozessen und Entwicklung. Gleichzeitig klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Realität: fehlende Datenqualität, unklare Use Cases, unzureichende Integration in Prozesse und zu wenig systematische Befähigung der Mitarbeitenden. KI bleibt vielerorts ein Tool-Projekt statt ein echter Umbau der Wertschöpfung. Die Botschaft aus der Studie ist klar: KI ist kein Zukunftsthema mehr – sondern ein Produktivitätsthema der Gegenwart.

Parallel dazu verschärft sich der ökonomische Druck. Margen, Preise, Kosten und Cashflows stehen unter Stress, Restrukturierungen nehmen zu. Viele Organisationen transformieren nicht aus einer Position der Stärke, sondern aus der Defensive. Die Gefahr ist offensichtlich: kurzfristiges Kostenmanagement verdrängt langfristige Zukunftssicherung. Und doch zeigen die Antworten: Es gibt ein starkes Bewusstsein dafür, dass Sparen allein kein Geschäftsmodell ersetzt. Gesucht wird eine Balance aus Effizienz, Investitionen in Wettbewerbsfähigkeit und dem Aufbau neuer Ertragslogiken.

Am deutlichsten – und vielleicht am ehrlichsten – wird der Blick auf den menschlichen Faktor. Fachkräftemangel, Know-how-Verlust, steigende Fluktuation und Erschöpfung durch Dauerwandel prägen die Stimmung. Kultur, Vertrauen, Orientierung und Entwicklungschancen entscheiden zunehmend über Bindung und Leistungsfähigkeit. Menschen erscheinen in der Studie nicht als „weicher Faktor“, sondern als harte Voraussetzung jeder erfolgreichen Transformation. Ohne Kompetenzen, Motivation und Glaubwürdigkeit der Führung bleibt selbst die beste Strategie wirkungslos.

Zwischen Druck und Unterstützung: Das neue Führungsparadox

Die Umfrage macht auch das Spannungsfeld sichtbar, in dem Führung heute stattfindet. Einerseits steigen Ergebnisdruck, KPI-Fokus und Taktung der Entscheidungen. Andererseits wächst der Wunsch nach Orientierung, Klarheit, Befähigung und Sinn. Viele sehen die größte Gefahr in einem Kulturbruch zwischen Kontrollmodus und moderner, verantwortungsbasierter Führung. Leadership wird damit nicht zur Stilfrage, sondern zum Wettbewerbsfaktor: Richtung geben, entscheiden, Umsetzung ermöglichen – und Menschen mitnehmen und einbeziehen.

Hinzu kommt der Wandel im Umgang mit Unsicherheit. Volatile Märkte, geopolitische Risiken und technologische Brüche verkürzen Planungshorizonte. Perfekte Fünfjahrespläne verlieren an Bedeutung, während Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Szenariodenken wichtiger werden. Zukunftsfähige Organisationen zeichnen sich weniger durch Prognosegenauigkeit aus – als durch ihre Fähigkeit, unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben. Genau hier liegt eine Führungsaufgabe, die nicht delegierbar ist und von den Führungskräften und Managern neue Leadership Skills erfordert. Vertrauen in das Team, Mut und eine tragfähige Fehlerkultur sind nur einige der zentralen Aspekte einer zukunftsfähigen Führungskultur.

Aus den Ergebnissen lassen sich klare Handlungsfelder ableiten: radikale Priorisierung und Fokus auf Wertschöpfung, konsequente Operationalisierung von KI und Daten, Vereinfachung von Strukturen und Prozessen, Beschleunigung von Entscheidungen, gezielte Investitionen in Skills und Führung sowie der Aufbau organisationaler Resilienz. Das klingt ambitioniert – ist aber vor allem eine Frage von Konsequenz, nicht von Perfektion.

Die vielleicht wichtigste Botschaft der Studie ist dabei eine ermutigende: Viele Unternehmen verfügen über tragfähige Geschäftsmodelle, relevante Produkte und Zugang zu wichtigen Märkten. Der Engpass ist selten die Idee – es ist die Umsetzung. Und Umsetzung ist gestaltbar. Sie entsteht durch Klarheit in der Richtung, durch Mut zur Entscheidung und durch Führung, die Verantwortung nicht nur fordert, sondern vorlebt.

Wenn diese Umfrage eines zeigt, dann dies: Die kommenden Jahre werden kein Stresstest für Produkte oder Märkte. Sie werden ein Stresstest für Führung, Fokus und Umsetzungskraft. Das ist eine Zumutung – aber auch eine Chance. Denn genau hier liegt der Hebel, den Unternehmen selbst in der Hand haben. Zukunftsfähigkeit ist keine Frage der Prognose. Sie ist das Ergebnis von Führung, die priorisiert, entscheidet und umsetzt – und die ihre Organisation dabei mitnimmt und einbezieht.