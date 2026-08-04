Die geplante Rentenreform ist ein Weckruf

GmbH-Geschäftsführer sollten jetzt handeln

Viele Unternehmer haben ihre Altersvorsorge nie in der gesetzlichen Rentenversicherung gesehen. Sie haben diese selbst aufgebaut – in ihren Unternehmen. Sie haben Gewinne reinvestiert, Mitarbeiter eingestellt, Immobilien erworben, Rücklagen gebildet und den Wert ihrer GmbH so über Jahrzehnte gesteigert. Für sie ist das Unternehmen nicht nur Einkommensquelle, sondern Vermögensspeicher, Altersvorsorge und Lebenswerk zugleich. Dieses Verständnis von Unternehmertum könnte nun zunehmend unter politischen Druck geraten.

Die Alterssicherungskommission diskutiert die Zukunft der Rente. Unternehmer sollten darin vor allem eine Debatte über Eigentum, Vermögensbildung und staatlichen Einfluss auf private Vorsorge erkennen. Die Kommission beschreibt als langfristiges Leitbild eine Erwerbstätigenversicherung, in die möglichst alle Erwerbstätigen einbezogen werden sollen. Arbeitnehmer, Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und sogar Vorstände von Aktiengesellschaften werden ausdrücklich genannt. Gleichzeitig empfiehlt sie, künftig alle neu hinzukommenden Selbstständigen verpflichtend und ohne Opt-out in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Für bereits bestehende Selbstständige soll zwar ein voraussetzungsloses Opt-out möglich sein, die politische Richtung ist dennoch eindeutig: Der Staat möchte künftig mehr Verantwortung für die Altersvorsorge übernehmen – und dafür auch mehr Menschen in die bestehenden Systeme hineinzwingen.

Paradigmenwechsel: Staatliche Zwangsfürsorge statt freier Entscheidung

Für viele Unternehmer markiert dies weit mehr als eine Rentenreform. Es ist das Signal eines politischen Richtungswechsels, der die Rahmenbedingungen unternehmerischer Vermögensbildung langfristig verändern könnte.

Über Jahrzehnte war die Selbstständigkeit mit einem unausgesprochenen Versprechen verbunden. Wer unternehmerisches Risiko übernahm, Arbeitsplätze schuf und Verantwortung trug, erhielt im Gegenzug größere Freiheit bei der Gestaltung seiner wirtschaftlichen Zukunft. Viele Unternehmer haben ihre Lebens- und Vermögensplanung genau auf dieser Grundlage aufgebaut. Sie haben ihre Altersvorsorge nicht in Rentenpunkten gesehen, sondern im Aufbau eines Unternehmens. Die GmbH war nicht nur Arbeitgeber oder Einkommensquelle, sondern zugleich Vermögensspeicher, Altersvorsorge und Grundlage der späteren Unternehmensnachfolge oder des Unternehmensverkaufs.

Die Empfehlungen der Alterssicherungskommission könnten deshalb den Beginn eines politischen Paradigmenwechsels markieren. Was bislang Ausdruck unternehmerischer Eigenverantwortung war, wird zunehmend unter dem Gesichtspunkt staatlicher Absicherung betrachtet. Aus Sicht vieler Unternehmer verändert sich damit nachträglich die Grundlage ihrer ursprünglichen Entscheidung für die Selbstständigkeit.

Die eigentliche Unsicherheit entsteht dabei nicht durch den vorliegenden Kommissionsbericht. Sie entsteht dadurch, dass Unternehmer heute nicht mehr sicher sein können, ob politische Rahmenbedingungen, auf deren Grundlage sie ihre Lebens- und Vermögensplanung aufgebaut haben, auch künftig Bestand haben.

Verdeckte Staatsfinanzierung als Option?

Auch an anderer Stelle vollziehen die geplanten Reformvorschläge einen Paradigmenwechsel: Erstmals tritt der Staat selbst als Anbieter einer kapitalgedeckten Altersvorsorge auf. Der Gedanke dahinter ist grundsätzlich richtig. Es soll für jeden Bürger die Möglichkeit geschaffen werden, von der globalen Wertschöpfung persönlich zu profitieren – unkompliziert, ohne notwendiges Kapitalmarktwissen und weitgehend abgesichert. Aber der Staat tritt somit nun als Wettbewerber der Finanzindustrie auf, macht Versicherungen und Investmentgesellschaften Konkurrenz. Zwar ist dies nicht der erste Bereich, in dem der Staat als Marktteilnehmer zulasten privater Unternehmen agiert, aber in dieser Konstellation steckt ein besonderes Risiko: Was, wenn der Staat seine eigenen Staatsanleihen kauft und so seine eigene Finanzierung mit Zwangssozialabgaben ermöglicht? Aufgrund der Erfahrungen politischer Entscheidungen der letzten Jahre ist dies keineswegs unmöglich. Im Gegenteil: Es ist sogar wahrscheinlich und weit mehr als eine ordnungspolitische Frage.

Offene Frage mit großer Tragweite

Besonders interessant ist zudem eine Lücke im Bericht. Die Kommission äußert sich ausdrücklich zu Selbstständigen, Beamten, Abgeordneten und Vorständen von Aktiengesellschaften. Die Behandlung beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbHs bleibt dagegen offen. Niemand kann heute seriös vorhersagen, wie der Gesetzgeber jetzt oder später diese Gruppe einordnen wird. Gerade diese Unsicherheit macht die aktuelle Situation für mittelständische Unternehmer so relevant.

Die Empfehlungen sind noch kein Gesetz. Zwischen Bericht, Referentenentwurf, Regierungsbeschluss und tatsächlicher Umsetzung liegen zahlreiche politische Entscheidungen. Niemand weiß heute, welche Regelungen in einigen Monaten oder in den nächsten Jahren gelten werden. Ebenso wenig ist absehbar, welche Übergangsfristen geschaffen, welche Ausnahmen zugelassen oder welche Gestaltungsmöglichkeiten künftig entfallen werden. Aber gerade deshalb wäre es ein Fehler, abzuwarten.

Unternehmer haben selten davon profitiert, auf vollständige Gewissheit zu warten. Gute unternehmerische Entscheidungen entstehen regelmäßig dann, wenn Entwicklungen frühzeitig erkannt werden. Das gilt auch für die eigene Vermögens- und Nachfolgeplanung.

Gestaltungsspielräume nutzen

Erfahrungsgemäß entstehen die größten Gestaltungsspielräume nicht am Ende eines Gesetzgebungsverfahrens, sondern am Anfang politischer Entwicklungen. Solange Regeln noch nicht beschlossen sind, bestehen häufig Möglichkeiten, Unternehmensstrukturen anzupassen, Holding-Modelle aufzubauen, Vermögen neu zu ordnen, Beteiligungen zu strukturieren oder Nachfolgelösungen vorzubereiten. Sind gesetzliche Rahmenbedingungen erst geschaffen, schließen sich solche Zeitfenster oftmals schneller, als viele Unternehmer erwarten.

Bemerkenswert ist zudem die Begründung der Kommission. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass die Einbeziehung weiterer Selbstständiger zunächst sogenannte Einführungsgewinne erzeugen und die finanzielle Situation der gesetzlichen Rentenversicherung verbessern würde. Erst langfristig entstehen daraus wieder Leistungsansprüche der neu Versicherten.

Genau an diesem Punkt treffen zwei unterschiedliche Denkmodelle aufeinander. Die Politik diskutiert darüber, wie bestehende Alterssicherungssysteme langfristig finanziert werden können. Unternehmer beschäftigen sich mit einer anderen Frage: Wie entsteht Vermögen? Wie wird es gesichert? Und wie kann es an die nächste Generation übertragen werden?

Nachfolge- und Vermögensplanung neu denken

Für viele GmbH-Geschäftsführer beginnt Altersvorsorge nicht mit der Einzahlung in ein staatliches System. Sie beginnt mit Investitionen, Innovationen, Unternehmenswachstum und dem langfristigen Aufbau realer Vermögenswerte. Unternehmensanteile, Immobilien, Beteiligungen und liquide Reserven sind aus ihrer Sicht keine Ergänzung der Altersvorsorge, sondern deren Fundament.

Genau deshalb gewinnt professionelle Vermögens- und Nachfolgeplanung eine neue strategische Bedeutung. Wer heute eine Unternehmensnachfolge vorbereitet, entscheidet längst nicht mehr nur über steuerliche Fragen oder die Auswahl eines geeigneten Nachfolgers. Er entscheidet möglicherweise auch darüber, unter welchen politischen Rahmenbedingungen Vermögen künftig aufgebaut, gesichert und an die nächste Generation übertragen werden kann.

Zeit- und Handlungsfenster könnten sich schließen

Unternehmer planen ihre Vermögensstruktur häufig unter steuerlichen, familiären oder betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die aktuellen Reformüberlegungen zeigen jedoch, dass künftig eine weitere Dimension hinzukommt: politische Resilienz. Vermögensplanung muss sich nicht nur gegen Markt-, Zins- oder Inflationsrisiken behaupten, sondern zunehmend auch gegen Veränderungen staatlicher Rahmenbedingungen.

Die Rentenreform ist deshalb nicht nur eine Debatte über die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie ist ein Weckruf für alle Unternehmer, die ihre Vermögens- und Nachfolgeplanung noch immer unter den politischen Rahmenbedingungen der Vergangenheit denken.