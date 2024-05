Die fruiton GmbH liefert Obst und Gemüse ins Büro: Aktiv gegen den Fruchtkräftemangel

Im Recruiting wird der Obstkorb belächelt. In der Realität erzielen die täglichen Vitamine am Arbeitsplatz Wirkung, um Mitarbeiter langfristig zu binden. Die fruiton GmbH hat sich in diesem Segment etabliert. Die Gründe? Hohe Produktqualität trifft fairen Preis und persönlichen Service.

Die fruiton GmbH – folgend kurz fruiton genannt – bietet seit 2005 einen zuverlässigen Lieferservice für Obst ins Büro. Zu den Kunden gehören bundesweit KMU sowie Konzerne. Sie alle profitieren vom Direktvertrieb durch fruiton: Die Produkte werden bei regionalen Erzeugern bezogen, wunschgemäß arrangiert und auf kürzestem Weg ausgeliefert. Die „letzte Meile“ meistern die Frischefahrer in großen Städten mit dem Lastenrad oder dem Cityscooter. Höflich und pünktlich liefern sie den liebevoll zusammengestellten Obstkorb am vereinbarten Ort aus.

Snackification – aber bitte gesund!

Natürlich wird im Büro genascht. Arbeitgeber können diese vermeintliche Schwäche akzeptieren und gesund steuern. Dafür erweiterte fruiton im Frühling 2021 das Angebot gesunder Produkte: Den Gemüsekorb, Nuss-Variationen in zu 100 Prozent kompostierbaren Verpackungen, H-Milch in Bioqualität sowie Smoothies in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Kaffeebohnen für die individuelle Zubereitung liefern die Kölner Logistiker ebenfalls ins Büro. Die Geste wird geschätzt. Mitarbeiter, die sich um das Wohl des Teams kümmern, werden durch die Services von fruiton entlastet.

Ein Stück Obst pro Mitarbeiter in der Woche

Zum Einstieg lautet die Faustregel: eine Frucht pro Person in der Woche. Basierend auf dieser Rechnung hat fruiton bereits die richtigen Größen im Angebot:

den 4 Kilogramm Premium Obstkorb mit circa 27 Stücken Obst für ein Team von 25 Personen und

den 6 Kilogramm Premium Obstkorb mit circa 40 Stücken Obst für ein Team von 40 Personen.

Montags und/oder mittwochs liefert fruiton ins Unternehmen. Anpassungen der Liefermenge und des Lieferturnus können mit den Betreuerinnen der jeweiligen Region abgestimmt werden. Das Angebot „Mitarbeiter Geschenke“ ergänzt seit April 2024 das breite Angebot der fruiton GmbH. In Geschenkboxen werden Obst und andere Köstlichkeiten liebevoll arrangiert und persönlich zugestellt. Unternehmen können aus verschiedenen Konfektionierungen wählen.

Gesundheitstage für Unternehmen mit fruiton planen und umsetzen

Zur guten Arbeitgebermarke gehören Angebote für die individuelle Gesundheit. Der Gesundheitstag im Unternehmen kann effektive Impulse liefern – für Einzelne wie für das gesamte Team. Der Startpunkt war das legendäre SmoothieBike. Man strampelt auf dem Rad und betreibt einen Mixer – fertig ist der Smoothie. Daneben gibt es weitere Aktivitäten, die Unternehmen über fruiton buchen können:

ICAROS – eine Kombination aus Fitnessgerät und Flugsimulator,

Fit Light – Lichtsensoren aktivieren und die Reflexe fördern,

twall® – die interaktive Reaktionswand,

Kletterwand – auf einer Fläche von bis zu fünf Metern in die Höhe klimmen,

Speedshot – den Ball per Fuß oder Hand so schnell wie möglich bewegen,

Vierer-Bungee-Trampolin – Luftakrobatik in bis zu neun Metern Höhe, und

Human Table Soccer – Personen bilden ein Tischfußballspiel.

Aktivitäten mit VR-Brille oder einfach ein nettes Fotoshooting ergänzen das Angebot. Die Aktivitäten stellt fruiton maßgeschneidert zusammen und sorgt dabei für professionelle Begleitung.

Bis zu einem Betrag von 600 Euro je Mitarbeiter pro Jahr bleiben Arbeitgeberleistungen zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und der betrieblichen Gesundheitsförderung steuer- und sozialversicherungsfrei.