Der erste Eindruck zählt: Warum eine professionelle Unternehmenspräsentation unerlässlich ist

So viel Mühe man auf das Kundengespräch verwendet – nicht selten fällt die Entscheidung für einen Kauf oder eine geschäftliche Zusammenarbeit unmittelbar nach dem ersten Aufeinandertreffen. Ein professionelles Erscheinungsbild mit hohem Wiedererkennungswert und geteilte positive Werte schaffen genau diese Voraussetzung. Es geht also um die Unternehmenspräsentation.

Das leistet das Design für das Unternehmen

Das Design des Auftritts von Unternehmen ist entscheidend für die Vertrauensbildung bei potenziellen Kunden. Erfolgreiche Konzerne geben sich viel Mühe, um ihre Materialien und den allgemeinen Auftritt so zu gestalten, dass er professionell wirkt und sich prägnant im Gedächtnis festsetzt. Doch es geht an der Stelle noch um einen weiteren Punkt. Legendäre Unternehmen bilden in ihrem Auftritt ein Image des Unternehmens ab. Dieses ist verknüpft mit positiven Werten und einem Lifestyle-Versprechen, das vom Unternehmen und seinen Kunden geteilt wird. Anders formuliert: Das Design und die Präsentation formulieren ein Versprechen. Sie repräsentieren nicht nur ein Produkt, sondern eine Marke und die damit verbundene Unternehmenskultur. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen können von einer solchen Präsentation profitieren. Denn sie verbindet das Unternehmen mit einer größeren Sache.

Praktische Präsentation von Materialien gestalten

Was neben den Ausgaben für Corporate Designs und Werbematerialien oft vergessen wird: Alle diese Materialien müssen schön präsentiert und erfolgreich in Umlauf gebracht werden. An der Stelle leisten passend gestaltete Prospektständer gute Dienste. Sie können im Eingangsbereich des Unternehmens aufgestellt und mit Materialien bestückt werden. Das stellt hilfreiche Informationen in Wartephasen zur Verfügung. Darüber hinaus können die Prospektstände in anderen Kontexten eingesetzt werden. Ihr Vorteil: Sie heben die darin platzierten Materialien in die Vertikale und laden zur Mitnahme ein.

In diesen Kontexten helfen Prospektständer noch bei der Präsentation:

Messen und branchenbezogene Ausstellungen

Kampagnen und Aktionstage im Stadtraum

Auftritte des Unternehmens bei Charity Events

Ausbildungsmessen und sonstige Infostände

Showrooms im Handumdrehen professionell bestücken

Für Start-ups und wachsende Unternehmen ist eine Fähigkeit heute entscheidend. Sie müssen sich schnell in Räumen professionell darstellen, die nicht ihr eigenes Terrain sind. Das ist wichtig, wenn es um einen Pop-up-Verkauf geht. Und wir haben die gleiche Situation, wenn Showrooms bedient werden müssen oder ein Kundentermin im Freien stattfindet. Mobile Materialien wie Prospektständer, Unternehmensbanner und aufbaubare Theken gestalten den Raum in Sekunden um und sie sind vielseitig nutzbar.

Giveaways gekonnt einsetzen

Gute Unterstützung bei der Präsentation können praktische Giveaways leisten. Das sind Werbeartikel, die mit dem Logo des Unternehmens bedruckt sind. Je nützlicher sie dem Kunden sind, umso eher wird er sie durch den Alltag tragen. Damit haben Unternehmen die Chance, näher an ihre Zielgruppen heranzukommen. Ein Objekt kann humorvoll gestaltet werden oder einen einzigartigen Bezug zum Unternehmen haben. Kleinere Objekte können beim Präsentieren auf oder neben Prospektständern und Theken platziert werden.