13. August 2025
Expand search form
Menu
Startseite » Darlehen an Tochterkapitalgesellschaften
Aktuelle Rechtsprechung

Darlehen an Tochterkapitalgesellschaften

FG Münster, Urteil vom 28. Januar 2025, Az. 2 K 3123/21 F

Zur Höhe der für die Anwendung des Teilabzugsverbots maßgeblichen Beteiligungsquote

(FG Münster, Urteil vom 28. Januar 2025, Az. 2 K 3123/21 F)

– Der Fall und das Urteil:

Die Klägerin ist eine KG, an der kapitalmäßig zwei weitere Personengesellschaften beteiligt sind. Die dahinterstehenden natürlichen Personen halten durchgerechnet jeweils weniger als 25 Prozent der Anteile an der Klägerin. Diese ist alleinige Gesellschafterin zweier Kapitalgesellschaften, denen sie Darlehen gewährt hatte. Auf die Darlehensforderungen nahm sie Teilwertabschreibungen vor, auf die das Finanzamt das Teilabzugsverbot nach § 3c Abs. 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) anwandte, da die Klägerin an den Darlehensnehmerinnen jeweils zu mehr als einem Viertel beteiligt gewesen sei.

Hiergegen wandte die Klägerin im Rahmen ihrer Klage ein, dass für die Beteiligungsquote auf den Steuerpflichtigen und nicht auf den Darlehensgeber abzustellen sei. Steuerpflichtige seien bei einer Personengesellschaft die Gesellschafter und nicht die Gesellschaft selbst.

Das Finanzgericht hat der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Fällt eine Personengesellschaft mit einem ihrer Tochter-Kapitalgesellschaft gewährten Darlehen aus, ist bei Berechnung der für die Anwendung des Teilabzugsverbots maßgeblichen Beteiligungsquote (§ 3c Abs. 2 Satz 2 EStG) auf die hinter der Personengesellschaft stehenden natürlichen Personen abzustellen.

– Die Konsequenzen:

[…]

Zur vollständigen Besprechung geht es hier – in unserer GmbH-Datenbank
Vorheriger Artikel

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

You might be interested in …

Aktuelle Rechtsprechung

Gesellschafterdarlehen, Insolvenzanfechtung

Keine Ausnahme vom Gesellschafterdarlehensrecht für „faktische Nichtgesellschafter“ (OLG Schleswig-Holstein, Urteil vom 5. Juni 2024, Az. 9 U 62/23) – Der Fall und das Urteil: Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen einer GmbH. Er nimmt […]

Aktuelle Rechtsprechung

Gesellschafterversammlung

Einberufung durch einen Unbefugten (BGH, Urteil vom 16. Juli 2024, Az. II ZR 100/23) – Der Fall: X ist einer der Gründungspartner der nunmehr aus fünf Partnern bestehenden B-Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Frankfurt am […]

Neueste Beiträge

Sicherheitszertifikate im Betrieb: Pflicht oder Kür?

Sichtbarkeit: Kommunikationsbudgets richtig einsetzen

Fahrten zur Arbeit: Welche Straßenverbindung wird steuerlich anerkannt?

Geschäftsführervergütung: Kein Vergütungsanspruch allein aufgrund der Organstellung

GmbH-Anteile: Ist die Schenkung an Mitarbeiter lohnsteuerpflichtig?

Close Menu