Corona-Krise: Liquiditätsspritze durch pauschal ermittelten Verlustrücktrag

Zahlreiche GmbHs werden in diesem Jahr voraussichtlich einen Verlust erwirtschaften, weil sie ihren Betrieb schließen mussten oder weil die Nachfrage plötzlich weggebrochen ist. Nach den bisherigen Regelungen muss eine GmbH erst einmal den Jahresabschluss erstellen und die Steuererklärungen für ein Jahr abgeben, bevor das Finanzamt den Verlust dieses Jahres im Steuerbescheid feststellt. Erst dann kann die GmbH diesen Verlust in das Vorjahr zurücktragen (§ 10d EStG), wodurch es möglicherweise zu einer Steuererstattung kommt. Wurde aber im Vorjahr nur ein geringer oder gar kein Gewinn erwirtschaftet, so kann der Verlust des Jahres 2020 nur auf die künftigen Jahre vorgetragen werden. Diese Regelung stellt kurzfristig keine Liquiditätshilfe dar.

Die Finanzverwaltung hat mit dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 24.4.2020 allen Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung die Möglichkeit geboten, bereits heute in einem vereinfachten Verfahren einen pauschalen Verlustrücktrag zu beantragen, um eine Liquiditätshilfe zu erhalten.

Beispiel:

Die R-GmbH, Inhaberin eines Feinschmecker-Restaurants, hat 2019 gute Erträge erzielt, die Steuererklärungen jedoch noch nicht abgegeben. Die Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2019 beliefen sich insgesamt auf 4 x 8.000 Euro = 32.000 Euro, wobei ein zu versteuerndes Einkommen von rund 214.000 Euro unterstellt worden war.

In den ersten beiden Quartalen 2020 ist der Umsatz um 90 Prozent eingebrochen. Lediglich im Lieferservice konnten geringfügige Umsätze erzielt werden, während die Fixkosten unverändert weiterliefen. Die erste Körperschaftsteuervorauszahlung für 2020 in Höhe von 8.000 Euro wurde noch fristgerecht gezahlt. Die nächsten Vorauszahlungen für 2020 können jedoch wegen fehlender Liquidität nicht mehr aufgebracht werden.

Wenn die R-GmbH für 2019 noch nicht veranlagt worden ist und nicht unwesentlich durch die Corona-Krise betroffen ist, kann sie auf Antrag nicht nur die Steuervorauszahlungen für 2020 bis auf 0 Euro herabsetzen lassen, sondern auch einen pauschal ermittelten Verlust auf das Jahr 2019 rücktragen. Der genaue Verlust(-rücktrag) für 2020 ist noch nicht bekannt; er wird daher pauschal in Höhe von 15 Prozent der maßgeblichen Einkünfte 2019 angesetzt, maximal in Höhe von 1 Mio. Euro. Die R-GmbH kann also einen pauschalen Verlustrücktrag in Höhe von 15 Prozent von 214.000 Euro = 32.100 Euro beantragen.

Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen für 2019 dann neu fest: Die Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2019 unterstellen nunmehr kein zu versteuerndes Einkommen von 214.000 Euro, sondern lediglich von rund 182.000 Euro. Dadurch werden sich die Vorauszahlungen für 2019 auf rund 27.300 Euro reduzieren. Da aber für 2019 bereits 32.000 Euro Vorauszahlungen geleistet wurden, erhält die R-GmbH rund 4.700 Euro zurückerstattet. Außerdem wird ihr auf Antrag die bereits geleistete Vorauszahlung für 2020 in Höhe von 8.000 Euro erstattet, insgesamt also ein Betrag von 12.700 Euro.