Corona: Das Auf und Ab erfordert starke Nerven – Unterstützung bietet die Tomatis-Hörkur

Wahrnehmungsschulung, Energieaufbau, Stimmtraining

Es geht nicht nur darum, gestressten Menschen schnell Entspannung zu verschaffen, sondern ihre Wahrnehmung zu schulen. Durch das Hörtraining gelingt es ihnen besser, erforderliche Strategien zur emotionalen und geistigen Stressbewältigung zu entwickeln und genügend Energiereserven zu haben bzw. zu erhalten. Richtige Entscheidungen können nur in einem guten Zustand getroffen werden. Wer unter Druck, mit Sorge oder Angst entscheidet, wird häufig mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Das ist gerade für Unternehmer*innen und Führungspersonal bedeutsam. Auch die Stimme verbessert sich, denn sie enthält nur das, was das Ohr hören kann. Gleichzeitig werden auch Artikulation, Haltung, Hörposition modelliert – wichtige Aspekte, will man als Chef, Manager, Referent etc. „gehört“ werden und Aufmerksamkeit erzielen.

Der Ablauf der Hörkur

Angenehm für die Klienten und Klientinnen ist es, wenn das Hörtraining im Tomatis-Institut in Papenburg stattfindet. Ruhe im Institut und die Urlaubsatmosphäre des Emslandes bringen zusätzlich Entspannung ins Leben eines jeden Hörgastes. Hier ist es möglich, den (Corona-)Stress zu vergessen. Aber auch die Anwendung zu Hause ist dank mobiler Technik möglich. In Köln oder Papenburg erfolgt ein ausführliches Vorgespräch sowie ein qualitativer Hörtest. Er gibt Aufschluss über Hörqualität und -verarbeitung und zeigt auf, wie das Training für den Einzelnen sinnvoll genutzt werden kann. An zehn aufeinanderfolgenden Tagen kommen die Hörgäste ins Institut und erhalten das zweistündige „Training“. Während der Hörgast die Kopfhörer trägt und seine individuell abgestimmte Musik hört, kann er schlafen, malen oder puzzlen. Lektüre und Arbeit sind in dieser Zeit tabu. Um den Trainingsfortschritt festzustellen, erfolgen weitere Tests und Gespräche. In der Regel werden drei Hörblöcke in zeitlichen Abständen absolviert. Im zweiten Hörblock kommt das für Unternehmer*innen nicht zu unterschätzende Stimmtraining am Mikrofon hinzu.

HörUrlaub im Emsland: Ideales Ziel in Corona-Zeiten

Ins Institut kommen viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Problemen und Vorstellungen: Unternehmer*innen, die eine Auszeit brauchen, um sich zu regenerieren und neu aufzustellen. Arbeitnehmer, die sich vom Alltagsstress erholen und ihre Energiereserven auftanken wollen. Eltern, die am Limit sind und Unterstützung benötigen. Kinder mit Lern- und Entwicklungsproblemen oder Verhaltensauffälligkeiten. In den Schulferien kommen häufig auch Familien nach Papenburg. Sie verbinden die Hörkur mit stressfreiem Urlaub im Emsland. Gerade in Corona Zeiten bietet sich Papenburg als Reiseziel an: Radtouren, Schifffahrten, Ausflüge zu Moor und Meer laden ein.

Anwendungsgebiete: