Cloud Unternehmertag 2025: Unternehmen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Özlem Doger-Herter (Head of Communication), Dr. Jörg Haas (CEO der Scopevisio AG) und Veronika Prühs (Chefredakteurin des gmbhchef-Magazins) beim Cloud Unternehmertag 2025 in Bonn.

Über 700 Besucher kamen am 30. Januar 2025 zum zwölften Cloud Unternehmertag nach Bonn, um sich über die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf Wirtschaft und Arbeitswelt auszutauschen. Die von der Scopevisio AG organisierte Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Praxisbeispielen und Keynotes.

Mittelstand vor großen Herausforderungen

Viele mittelständische Unternehmen stehen derzeit vor enormen Herausforderungen. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Schwäche in Deutschland führt die rasante Entwicklung in den Bereichen Cloud-Technologie und Künstlicher Intelligenz (KI) zu wachsendem Druck, wie Dr. Jörg Haas, CEO der Scopevisio AG, uns im Interview erzählt: „Der Mittelstand ist von dieser unglaublichen Dynamik, die wir erleben – Cloudifi zierung von Systemen, Homogenisierung, Künstliche Intelligenz – überfahren. […] Wir haben sowieso eine Wirtschaftsschwäche in Deutschland und in dieser wirtschaftlichen Schwäche kommt hinzu, dass wir nicht wirklich effizient genug in der Produktivität sind.“

Besonders die Integration von KI sei für viele Betriebe eine große Hürde: „Künstliche Intelligenz kann ich nicht bei alten proprietären Systemen bei schlechten Abläufen einsetzen. Ich brauche homogene Landschaften, ich brauche einheitliche Systeme, ich brauche agile Software, die schnell anpassbar ist an die Bedürfnisse.“ Nur mit einer modernen IT-Infrastruktur lassen sich KI-Funktionen sinnvoll einbinden und Automatisierungsprozesse effizient gestalten, so der CEO.

Innovation und persönlicher Austausch im Fokus

Der Cloud Unternehmertag wurde ins Leben gerufen, um Innovationen in kaufmännischer Software für den Mittelstand sichtbar zu machen. Dr. Haas betonte hier die Bedeutung des direkten Kontakts zu den Unternehmen und potenziellen Kunden: „Wir haben gesehen, dass bei aller Digitalisierung dieser persönliche Kontakt, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und uns extrem wichtig ist.“ Die Veranstaltung ermögliche es, gezielt aufzuzeigen, wohin sich Software entwickelt und welche Zukunftsperspektiven sich für Unternehmen ergeben.



Eines der größten Digitalisierungs-Events in NRW Der Cloud Unternehmertag zählt zu den größten Digitalisierungs-Events in Nordrhein-Westfalen und bringt jährlich Experten, Unternehmer und IT-Fachleute zusammen.

Der nächste Cloud Unternehmertag findet am 5. Februar 2026 statt. Weitere Informationen gibt es unter www.cut2025.com.

Effizienzsteigerung durch Automatisierung

Die Scopevisio AG präsentierte auf dem Cloud Unternehmertag 2025 konkrete Lösungsansätze zur Automatisierung betrieblicher Abläufe. Anhand von Praxisbeispielen aus Bereichen wie Finanzbuchhaltung, Beschaffung und Projektmanagement wurde gezeigt, wie Unternehmen ihre Produktivität steigern können. Eine durchgängige, einheitliche IT-Struktur sei dabei essenziell.

Deutlich wurde dieser Punkt während der Ankündigung eines KI-gestützten Sprachassistenten, der Unternehmensdaten verarbeitet, ohne auf externe Quellen zuzugreifen. Dieses Tool soll künftig Geschäftsprozesse weiter automatisieren und Unternehmen dabei unterstützen, schneller und präziser Entscheidungen zu treffen – ohne einheitliche IT-Struktur kaum denkbar.

Branchenspezifische Lösungen und Networking

Auch am Nachmittag stand der Austausch über KI-gestützte Automatisierung im Mittelpunkt. An verschiedenen Themenständen wurden branchenspezifische Lösungen vorgestellt, etwa für Hotellerie, Gesundheitswesen oder Consulting. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern neben Fachwissen auch zahlreiche Gelegenheiten zum Networking und Erfahrungsaustausch.