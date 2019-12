Cloud Unternehmertag 2020: Treffpunkt für Digitalisierung

Am 15.01.2020 lädt die Scopevisio AG zum 8. Cloud-Unternehmertag nach Bonn ein. Die Veranstaltung unter dem Motto „Gewinn durch Automation“ richtet sich insbesondere an Dienstleistungsunternehmen im Mittelstand – denn Automation ist längst nicht mehr nur ein Thema in der Produktion, sondern auch in der Verwaltung.

Mit über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählt der Cloud-Unternehmertag inzwischen zu einer der größten Digital-Veranstaltungen in NRW. Freuen Sie sich auf hochkarätige Vorträge,erstklassige Referenten und viele Best Practice-Beispiele.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Jetzt anmelden!