Chancen aus der Veränderung wahrnehmen – Wie Unternehmen aus der Krise in eine neue Wachstumsphase eintreten können

Unternehmen sehen sich zunehmend Herausforderungen gegenübergestellt, denen sie sich stellen müssen. Vor allem die Globalisierung stellt Firmen vor große Verwerfungen. Aber auch unternehmensintern muss das Management auf diese Herausforderungen reagieren, denn die historischen Errungenschaften des Managements gelten nicht zwangsläufig als Garantie für einen sicheren Fortbestand der Unternehmensgeschichte.

Oft reagiert das Management aber auch eigenständig und sozusagen proaktiv auf drohende Veränderungen. Man evaluiert die aktuelle Lage des Unternehmens und kommt zu dem Schluss, dass Veränderungen notwendig wären. Mit neuen Wegen und Konzepten versucht man schon frühzeitig, sich auf diese Veränderungen einzustellen.

Management-Konzepte als ständige Begleitung

Sehr häufig sind diese Veränderungen schleichend wahrzunehmen und kein abrupter Prozess. Dennoch lassen bestimmte Usancen darauf schließen, dass eine sofortige Reaktion notwendig erscheint. Zumindest sollte ein klarer Prozess aufgezeichnet werden, wie man Veränderungen wahrnimmt und aktiv gegensteuern kann. Wir wollen in diesem Artikel im Besonderen auf die Vorteile des Change Managements im Zusammenhang von Veränderungswünschen im Unternehmen eingehen. Das Konzept gehört zu den neueren Management-Konzepten, welches global betrachtet bereits viele positiven Veränderungen begleitet hat. Es lassen sich damit technologische Innovationen erwirken bzw. auf diese durch die Konkurrenz reagieren. Wichtig ist die Erkenntnis, dass man sich keiner Veränderung verschließen kann. Im Change Management geht es darum, auf diese technologischen Neuerungen möglichst frühzeitig reagieren zu können. Das Management gibt defacto den Stein zum Abschluss und bringt diesen ins Rollen. Sehr oft fallen diese Veränderungen sehr umfangreich aus.

Veränderungskonzepte für bestehende Unternehmenskonzepte unter kritischer Beobachtung

Manchmal kommt man auch zu dem Schluss, dass das Unternehmen sich einer laufenden Veränderungskür zu unterziehen hat. Es ist also damit kein einmaliger Schnitt gemeint, sondern beinhaltet ein komplettes Konzept für die Zukunft bestimmter unternehmerischer Ansätze. Aufgrund des Veränderungsbedarfs kommt es häufig auch zu Widerständen innerhalb einer bestehenden Unternehmensstruktur. Hier sind wiederum die Stärken des Managements gefragt, denn dieses muss in entsprechender Art und Weise auf die Herausforderungen reagieren. Es geht auch darum, alle Mitarbeiter mit an Bord zu haben. Dabei ist in gedanklicher Form davon auszugehen, dass kein Mitarbeiter zurückgelassen werden darf. Nur unter Berücksichtigung aller Aspekte gelingt es, das Konzept durchzusetzen.