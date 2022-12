Businessplan erstellen – so gelingt es!

Am Anfang einer jeden Selbstständigkeit steht der Businessplan. Der Businessplan gibt Aufschluss über die bevorstehende Geschäftstätigkeit und gilt als Visitenkarte für Banken und Investoren. Worauf man bei der Erstellung achten muss und wie der Businessplan ein Erfolg wird, beleuchtet dieser Artikel.

Was ist ein Businessplan?

Der Businessplan erläutert das Geschäftsmodell bei einer Unternehmensgründung und muss in den meisten Fällen von Finanzierungsvorhaben bei der Bank vorgelegt werden. Der Unternehmer muss in dem Businessplan ausführlich seine Tätigkeit beschreiben und Prognosen für die Zukunft treffen. Dabei ist es wichtig, dass man als Unternehmer realistisch bleibt und die Kalkulationen für den Businessplan von Anfang an auf eine gute Basis stellt. Zudem sollte man Risiken realistisch bewerten und Maßnahmen anführen, die diese Risiken minimieren sollen. Es ist daher unerlässlich, dass die Geschäftsidee sorgfältig durchdacht und von allen Seiten gründlich beleuchtet ist. Gerade unerfahrene Neugründer, die zwar Profis ihres Fachs sind, jedoch noch nie selbstständig waren, vergessen manchmal essenzielle Sachen. Wer zum Beispiel einen Elektrofachbetrieb gründet, der sollte in der Kalkulation auch kleine Verbrauchsmaterialien wie beispielsweise Reihenklemmen, Schrauben und Kabel berücksichtigen, damit das Lager von Anfang an gut ausgestattet ist und es nach der ersten Finanzierung nicht schon vor den ersten Aufträgen zu Materialengpässen kommt.

Warum muss ein Businessplan erstellt werden?

In erster Linie ist der Businessplan eine ausführliche Erklärung des Vorhabens für Banken und Investoren. Als Unternehmer bekommt man so die Möglichkeit Fremdkapital aufzunehmen und somit das Unternehmen gerade am Anfang nach vorne zu bringen. Zudem ist es von Vorteil, wenn man sich als Unternehmer selbst noch einmal intensiv mit der Geschäftsidee befasst hat. Eventuell vorhandene Probleme fallen so vielleicht schon vor der Gründung auf und verhindern so den finanziellen Ruin.

Wer hilft bei der Erstellung eines Businessplans?

Gerade bei einer Neugründung gibt es viele kleine Baustellen, die man als Gründer abarbeiten muss. Es kann daher vorkommen, dass man gerade selbst keinen Kopf für die Erstellung eines Businessplans hat und sich extern Hilfe holen muss. Diese Hilfe findet man in der Regel bei der IHK, beim Steuerberater oder beim Unternehmensberater. In der Regel wissen die Experten, worauf es bei der Erstellung ankommt, sodass man sich hier von Anfang an einen Vorteil sichern kann.

Fazit

Wer als Gründer in die Selbstständigkeit starten will, der kommt um die Erstellung eines Businessplans nicht herum. Die Erstellung muss umfangreich und detailliert erfolgen, da der Businessplan nur so eine Hilfe in der Startphase sein kann und das Unternehmen für Finanzierungen qualifiziert. Wer sich das Schreiben des Businessplans nicht selbst zutraut, der sollte auf professionelle Hilfe zurückgreifen.