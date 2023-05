Branchenspezifische Steuerberatung: Machen Sie Ihr Handwerk – wir erledigen den Steuerkram!

Handwerk hat goldenen Boden – was bei der Entstehung dieses Sprichworts im Mittelalter eher sarkastisch gemeint war, entspricht heute immer mehr der Wirklichkeit. Umso mehr in Zeiten, in denen Handwerksunternehmen von A wie Anstreicher bis Z wie Zimmermann speziell im Baugewerbe händeringend gesucht werden. Daher haben Firmengründungen oder -übernahmen im Handwerk erstklassige Zukunftsperspektiven – wenn auch die unternehmerischen Pflichten abseits der

Kernkompetenzen wie z.B. Verwaltungsarbeiten professionell und wirtschaftlich geregelt sind. Oder salopp formuliert: Wenn der ganze Papier-, Finanz- und Steuerkram korrekt erledigt wird.

PMPG – wir sind Partner des Handwerks

Weil sich die Steuergesetze fortlaufend ändern, steigen auch die Anforderungen, die zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten notwendig sind. Deshalb wird der enge Austausch zwischen einem Handwerksbetrieb und dem Steuerberater immer wichtiger. Ebenso wichtig ist es, dass sich der Steuerberater mit den spezifischen Themen des jeweiligen Gewerks bestens auskennt. Denn wer hier nicht auf dem Laufenden ist und die aktuelle Gesetzeslage kennt, riskiert unter Umständen empfindlich hohe Nachzahlungen bei einer Betriebsprüfung.

Von Anfang an perfekt beraten

Damit es erst gar nicht so weit kommt, sollten Sie schon vor der Gründung oder der Übernahme Ihres Handwerksbetriebs die Steuerberater-Profis von PMPG mit ins Boot holen. Denn kompetent und fachkundig beraten sind Sie von Anfang an auf der sicheren Seite. Von der Findung der geeigneten Rechtsform bis hin zu wertvollen Tipps bei der strategischen Unternehmensführung erhalten Sie von uns alle Leistungen zielführend aus einer Hand. So haben Sie mehr Zeit für Ihre Kernkompetenz: das Handwerk.

Spezialwissen ist gefragt

Umsatzsteuer, Löhne, Buchhaltung, Jahresabschluss – das sind die Grunddisziplinen der Steuerberater. Unsere Expertise geht allerdings noch weit darüber hinaus und umfasst auch das Spezialwissen für viele Handwerksberufe. Wir haben langjährige Erfahrung in der Baubranche und im Handwerk mit kleinen, mittleren und großen Unternehmen; außerdem speziell für das Fachgebiet „Bauen“ geschulte Mitarbeiter in den Bereichen der Lohn- und Finanzbuchhaltung, der Stundenerfassung und -aufzeichnung sowie hinsichtlich der Sozialversicherung. Wir beantragen sämtliche erforderlichen Bescheinigungen für Sie – z.B. für die Bauabzugsteuer nach § 48b EstG, das Reverse-Charge-Verfahren nach § 13b UStG (sogenannte USt 1 TG) usw. – und kennen uns bestens aus bei der Ermittlung von halbfertigen Arbeiten, die zum

Wirtschaftsjahresende erstellt und bewertet werden müssen. Weil wir das Fachwissen und gute Branchenkenntnisse haben, können wir Handwerksbetrieben ein vorteilhaftes Rundum-Sorglos-Paket in allen Steuer- und Finanzangelegenheiten anbieten.

Digitalisierung ist Trumpf

Bei der Zusammenarbeit mit uns profitieren Sie übrigens nicht nur von unserem branchenrelevanten Experten-Know-how rund ums Thema Steuern, sondern auch von unseren hohen Digitalisierungsstandards, für die wir jährlich erneut ausgezeichnet werden. Wir sagen Ihnen, mit welchen Tools Sie arbeiten sollten, und können so die Zusammenarbeit deutlich effizienter gestalten und viele Prozesse beschleunigen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern schont auch die Nerven.

Professionelle Unterstützung von Anfang an

PMPG ist eine renommierte Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft mit Standorten im Rheinland, in der Eifel, Aachen und Siegen. Mit mehr als 270 Kolleginnen und Kollegen bündeln wir ein breit gefächertes internes Kompetenznetzwerk aus Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung unter einem Dach. Weil wir je nach Anforderung interdisziplinär arbeiten, profitieren unsere Mandanten immer von ganzheitlichen Beratungsleistungen und Lösungen. Und fernab vom sperrigen Amtsdeutsch beraten wir stets auf Augenhöhe.