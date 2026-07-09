Berufsunfähigkeitsversicherung für Geschäftsführer

Geschäftsführer tragen Verantwortung für Strategie, Personal, Finanzen, Kundenbeziehungen und Investitionen. Ihr Einkommen hängt eng an der eigenen Arbeitskraft. Fällt diese Arbeitskraft durch Krankheit oder Unfall aus, entstehen private Einkommenslücken und betriebliche Risiken. In vielen GmbHs laufen Bankgespräche, Vertragsverhandlungen, Kundenkontakte und Personalentscheidungen über den Geschäftsführer. Ein längerer Ausfall trifft deshalb den Unternehmerhaushalt und die Handlungsfähigkeit des Betriebs.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung gehört für Geschäftsführer zu den tragenden Elementen der persönlichen Vorsorge. Besonders Gesellschafter-Geschäftsführer benötigen eine Absicherung, die ihre tatsächliche Tätigkeit, ihr Einkommen und ihre Verantwortung im Unternehmen realistisch abbildet.

Warum benötigen Geschäftsführer eine besondere Absicherung?

Angestellte Geschäftsführer, Fremdgeschäftsführer und beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer unterscheiden sich rechtlich und sozialversicherungsrechtlich. Daraus ergeben sich unterschiedliche Ansprüche und Versorgungslücken. Viele Geschäftsführer erhalten keinen Schutz, der mit dem Schutz klassischer Arbeitnehmer vergleichbar ist. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente orientiert sich zudem nicht am bisherigen Beruf, sondern an der verbleibenden Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Für einen Geschäftsführer entsteht daraus ein erheblicher Abstand zwischen tatsächlichem Einkommensbedarf und gesetzlicher Leistung. Private Krankenversicherung, Immobilienfinanzierung, Unterhalt, Altersvorsorge und laufende Familienkosten bleiben auch bei längerer Krankheit bestehen. Zusätzlich sinkt in vielen Fällen der Wert der eigenen Beteiligung, wenn die GmbH ohne aktive Führung an Stabilität verliert.

Der Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderung

Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der zuletzt ausgeübte Beruf aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft oder voraussichtlich für längere Zeit nicht mehr ausgeübt wird. Bei Geschäftsführern umfasst dieser Beruf deutlich mehr als Büroarbeit. Zur Tätigkeit gehören Führungsentscheidungen, Verhandlungen, Personalverantwortung, Reisetätigkeit, Haftungsrisiken und ständiger Entscheidungsdruck.

Die gesetzliche Erwerbsminderung prüft dagegen die allgemeine Arbeitsfähigkeit. Ein Geschäftsführer, der seine leitende Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, erhält deshalb nicht automatisch eine ausreichende gesetzliche Leistung. Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung setzt näher an der tatsächlichen beruflichen Situation an. Entscheidend sind klare Bedingungen und eine genaue Beschreibung des Berufsbilds.

Welche Vertragsmerkmale besonders zählen

Ein niedriger Beitrag sagt wenig über die Qualität des Schutzes aus. Geschäftsführer benötigen Bedingungen, die im Leistungsfall belastbar sind. Besondere Aufmerksamkeit verdienen folgende Punkte:

exakte Beschreibung von Führungsaufgaben, Arbeitszeit, Reisetätigkeit und Verantwortungsumfang

Verzicht auf abstrakte Verweisung

Rentenhöhe mit Orientierung an Nettoeinkommen, Fixkosten und Vorsorgeaufwand

Nachversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung bei steigendem Einkommen

Leistungsdauer bis zum geplanten Rentenbeginn

Dynamik gegen Kaufkraftverlust

Die Versicherung läuft in vielen Fällen privat. Betriebliche Lösungen verlangen eine genaue steuerliche und gesellschaftsrechtliche Prüfung. Beiträge, Bezugsrechte und Leistungsansprüche müssen eindeutig geregelt sein, damit im Ernstfall keine Konflikte zwischen Geschäftsführer, GmbH und Gesellschafterkreis entstehen.

Die passende Rentenhöhe realistisch bestimmen

Viele Verträge sichern zu geringe Renten ab. Das zeigt sich erst, wenn Einkommen über Monate oder Jahre wegfällt. Die Berechnung darf sich deshalb nicht allein am aktuellen Gehalt orientieren. Maßgeblich sind private Fixkosten, Vorsorgebeiträge, Darlehen, Unterhalt, Ausbildungskosten der Kinder und finanzielle Verpflichtungen aus Immobilien oder Beteiligungen.

Zusätzlich braucht die GmbH einen Notfallplan. Vertretungsregelungen, Vollmachten, Zugriff auf Verträge, Kontaktdaten wichtiger Geschäftspartner und ein sauberes Berichtswesen sichern die betriebliche Fortführung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung schützt das persönliche Einkommen. Die organisatorische Vorsorge stabilisiert das Unternehmen.

Gesundheitsprüfung und Tätigkeitsprofil sauber vorbereiten

Die Gesundheitsprüfung entscheidet maßgeblich über Annahme, Beitrag und mögliche Ausschlüsse. Unvollständige Angaben führen später zu Streit im Leistungsfall. Geschäftsführer sollten Arztunterlagen, Diagnosen und Behandlungen vor Antragstellung strukturiert zusammentragen. Bei Vorerkrankungen bietet eine anonyme Risikovoranfrage Orientierung, ohne sofort einen verbindlichen Antrag zu stellen.

Auch das Tätigkeitsprofil verdient Sorgfalt. Ein Geschäftsführer mit überwiegender Büroarbeit und strategischer Leitung wird anders bewertet als ein Unternehmer, der regelmäßig körperlich im Betrieb mitarbeitet. Je genauer das Berufsbild dokumentiert ist, desto klarer greift der Schutz im Ernstfall.

FAQ zur Berufsunfähigkeitsversicherung für Geschäftsführer

Brauchen Geschäftsführer eine eigene Berufsunfähigkeitsversicherung?

Ja. Geschäftsführer tragen besondere Einkommensrisiken, da gesetzliche Leistungen meist nicht ausreichen und betriebliche Ausfälle private Folgen verstärken.

Welche Rentenhöhe passt zu einem Geschäftsführer?

Für Geschäftsführer empfiehlt sich meist eine BU-Rente in Höhe von 60 bis 80 Prozent des bisherigen Bruttoeinkommens. Da die Rente versteuert wird und Arbeitgeberzuschüsse entfallen, sollte die Absicherung am Bruttogehalt ausgerichtet werden.

Sollte die Versicherung privat oder über die GmbH laufen?

In vielen Fällen ist eine private Lösung übersichtlicher. Betriebliche Gestaltungen verlangen steuerliche und rechtliche Prüfung, damit Beiträge, Leistung und Bezugsrechte sauber geregelt sind.