Benefiz-Weihnachtskonzert: Mit Musik und Liebe durch die Weihnachtszeit

Das Benefiz-Weihnachtskonzert im Kammermusiksaal des Beethovenhauses Bonn möchte Kinderaugen zum Leuchten bringen und für unvergessliche musikalische Momente sorgen.

Wenn sich der festlich geschmückte Kammermusiksaal des Beethovenhauses Bonn mit erwartungsvollen Gästen füllt, liegt ein ganz besonderer Zauber in der Luft. Lichterglanz, leise Gespräche und die Vorfreude auf einen Abend voller Musik machen das Benefiz-Weihnachtskonzert zu einem echten Höhepunkt der Vorweihnachtszeit. Hier, mitten im Herzen der Stadt, verschmelzen festliche Stimmung und gelebte Nächstenliebe zu einem unvergesslichen Erlebnis, das weit über die Musik hinausgeht.

Bereits zum dritten Mal findet das Benefiz-Weihnachtskonzert mit Christian Meringolo and Friends statt. Damit ist es nun auch Brauchtum und gehört fest in den Veranstaltungskalender vieler Bonner in der Vorweihnachtszeit. Was einst als Herzensprojekt begann, ist heute ein liebevoll gepflegtes Ritual, das Menschen zusammenbringt und die Vorfreude auf Weihnachten mit einem guten Zweck verbindet. Jahr für Jahr wächst die Gemeinschaft der Unterstützer, die sich von der besonderen Atmosphäre und dem Engagement der drei Initiatoren Christian Meringolo, Jasmin Lenz und Andreas Graeber-Stuch anstecken lassen.

In diesem Jahr erwartet die Besucher ein ganz besonderes Akustik-Special, das die Magie der Weihnachtszeit auf eine neue Ebene bringen wird. Mit gefühlvollen Interpretationen von Weihnachtsklassikern und beliebten Songs zum Mitsingen sorgt Christian Meringolo mit seiner Band für echte Gänsehautmomente. Die intime Atmosphäre des Kammermusiksaals lässt jeden Ton, jede Melodie und jedes Lächeln noch intensiver wirken.

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Menschen mit unserer Musik zu berühren und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen zu schaffen“, betont Christian Meringolo, der mit seiner Leidenschaft und seinem Charisma das Publikum immer wieder begeistert. Die Auswahl der Stücke reicht von besinnlichen Balladen bis hin zu mitreißenden Evergreens, die zum Mitsingen und Träumen einladen. So wird das Konzert zu einer musikalischen Reise, die Herz und Seele gleichermaßen anspricht und die Besucher auf die schönste Zeit des Jahres einstimmt.

Charmant und mit viel Herz führt Moderatorin Jasmin Lenz durch den Abend, sorgt für die passenden Worte zwischen den musikalischen Höhepunkten und verleiht der Veranstaltung ihre ganz persönliche Note.

Doch das Benefiz-Weihnachtskonzert ist weit mehr als ein musikalisches Highlight – es ist ein Fest der Nächstenliebe. Wie in den vergangenen Jahren werden auch diesmal wieder liebevoll verpackte Geschenke für die kleinen Patientinnen und Patienten des Eltern-Kind-Zentrums der Uni-Klinik Bonn gesammelt. Jedes Präsent, versehen mit einer Altersangabe und dem Hinweis, ob es für ein Mädchen, einen Jungen oder beide geeignet ist, bringt ein Stück Freude und Hoffnung in den Klinikalltag der Kinder. Darüber hinaus fließen die Einnahmen aus dem Ticketverkauf an ein Herzensprojekt in der Region, das gezielt dort unterstützt, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.

So wird jeder Konzertbesuch zu einem doppelten Geschenk – für die Besucher selbst und für all jene, die auf Unterstützung angewiesen sind. Diese Verbindung von Musik, Gemeinschaft und gelebter Solidarität macht das Konzert zu einem ganz besonderen Erlebnis in der Adventszeit.

Ihr Weg zum Konzert Das Benefiz-Weihnachtskonzert “Akustik Special” findet am 8. Dezember 2025 um 19:00 Uhr statt. Wer die besondere Atmosphäre dieses Abends selbst erleben möchte, sollte sich schnell Tickets sichern:

http://meringolo.de/weihnachtskonzert2025/