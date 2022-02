Beliebte Rechtsformen im Ausland

(Advertorial) Rechtsformen spielen nicht nur in Deutschland eine Rolle, sondern kommen auch international zum Einsatz. In der Regel sind die Rechtsformen im Ausland mit denen in Deutschland vergleichbar, auch wenn andere Schwerpunkte gesetzt werden. Wer mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen im Ausland zu gründen, muss sich mit den verschiedenen Rechtsformen beschäftigen, um die individuell beste auswählen zu können.

Verschiedene Formen der GmbH

Die in Deutschland gebräuchliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) findet auch in anderen Ländern Anwendung. Das ist für eine Firmengründung im Ausland wichtig zu wissen. Allerdings trägt sie hier meist andere Namen und ist teilweise mit leicht anderen Regeln verbunden. In Belgien heißt sie beispielsweise Société Privé à Responsabilité limitée (SPRL) und in Frankreich und Luxemburg Société à Responsabilité limitée (SARL). In Griechenland heißt diese Rechtsform ERL und in Italien Società a responsabilità limitata (Srl). In den Niederlanden ist sie als Besloten Venootschap bekannt und in Österreich lautet die Abkürzung GesmbH.

Die Verbreitung der Aktiengesellschaft (AG)

Aktiengesellschaften sind auch im Ausland stark verbreitet. In Dänemark heißen sie beispielsweise Aktieselkab (A/S) und in Belgien Société Anonyme (SA) beziehungsweise Naamloze Veenotschap (NV). Der Name SA ist zudem in Frankreich und der Schweiz verbreitet. In Spanien ist hingegen der Name Sociedad Anonima verbreitet, der allerdings ebenfalls mit SA abgekürzt wird. In Italien hat sich der Name Società per azioni (SpA) durchgesetzt und in Portugal nennt sie sich Sociedade Anonima de Responsibilidade (CSA).

Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften

Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften kommen im Ausland ebenfalls zum Einsatz. In Griechenland heißt die offene Handelsgesellschaft beispielsweise OE und die Kommanditgesellschaft EE. In Norwegen ist der Name Kommandittselskap (K/S) gebräuchlich und in Schweden die Handelsbolag (HB) beziehungsweise Kommanditbolag (KB). In Spanien nennt sich die offene Handelsgesellschaft Sociedad colectiva (SC) und in den USA heißt die Kommanditgesellschaft Limited Partnership.

Sonstige Rechtsformen im Ausland

Es gibt in unterschiedlichen Ländern noch weitere Rechtsformen, die zum Einsatz kommen. In den USA sind das zum Beispiel die Corporation (Corp. oder Inc.) und die Limited Liability Company (LLC). Im Vereinigten Königreich können sich Unternehmer für eine Public Limited Company (Plc) oder eine Private Limited Company (Ltd.) entscheiden. In Österreich ist die Kommanditerwerbsgesellschaft gängig (KEG) und in den Niederlanden kann eine Coöperatieve Vereniging gegründet werden, was hierzulande in etwa der Genossenschaft entspricht. Schweden verfügt zudem noch über die Rechtsform Aktiebolag (AB) und in Belgien steht eine Société à finalité sociale (SFS) bereit.

Fazit

Grundsätzlich arbeiten andere Länder mit ähnlichen Rechtsformen wie Deutschland. Diese unterscheiden sich meist aber in Details und in der Ausgestaltung. Beispielsweise muss ein jeweils anderes Eigenkapital bei unterschiedlichen Gesellschaften vorliegen. Wer eine Firmengründung im Ausland plant, sollte sich daher ausgiebig mit den dortigen Rechtsformen und deren jeweiligen Regelungen intensiv auseinandersetzen. Das spart im Idealfall eine Menge Geld und verhindert Rechtsstreitigkeiten.