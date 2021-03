(Advertorial)

Arbeiten an einem Ort, wo Urlaub der Normalfall ist

Das Allgäu gehört zu den schönsten Gebieten Deutschlands. Inmitten einer schönen Seenlandschaft zu arbeiten, hört sich wie ein Traum an. Jahr für Jahr nutzen tausende Bewerber die Stellenportale im Internet, um nach den passenden Angeboten zu suchen. Wer denkt, nur der Sommertourismus lockt die Gäste in dem Allgäu, irrt gewaltig. In den vielen kleinen Ortschaften boomt das Geschäft in anderen Branchen. Im Allgäu finden sowohl Heimkehrer als auch zu Hause Gebliebene ihre berufliche Aufgabe. Das Arbeiten im Oberallgäu gehört zu den absoluten Wunschträumen vieler Bewerber. Nach einem harten Arbeitstag die Natur zu genießen kann man sonst kaum wo. Die Jobs liegen im Tourismus und im Dienstleistungssektor. Ausgewählte Branchen aus dem IT-Sektor haben sich ebenso in der Region angesiedelt.

Traumjob im Oberallgäu finden

Das Allgäu legt großen Wert auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Damit ist nicht die Stadtverwaltung im engeren Sinne gemeint. Viel eher geht es um die Betriebe, die sich regional der Erfüllung ihres Mottos angebunden fühlen. Die lokale Stadtverwaltung fördert Programme zur Stärkung der Gesundheit der Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang tut man sich in der Region leicht. Nach einem harten Arbeitstag nochmals im See abtauchen, bevor der Drink an der Strandbar eingenommen wird. Betriebe achten sehr stark auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Ein gesundes Arbeiten ist nur in Verbindung mit den richtigen Büromöbeln möglich. Immerhin verbindet ein durchschnittlicher Arbeitnehmer gut ein Drittel seiner Lebenszeit im Beruf. Diese Zeit will auf verschiedenen Ebenen genutzt werden.

Zufriedene Mitarbeiter dank gesunder Büroausstattung

Mitarbeiter sollten jedenfalls nicht krank werden. Zu einer optimalen Büroeinrichtung zählen Spinde für das Büro, um die Ordnung sicherzustellen. Nichts ist ärgerlicher als ein Ordner, der nicht gefunden wird. Ebenso gehört eine moderne Sitzgelegenheit dazu. An den Schreibtisch werden erhöhte Anforderungen gestellt. Er sollte nach Möglichkeit höhenverstellbar sein. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch passt sich an die individuelle Größe des Mitarbeiters an. Dadurch lassen sich Rückenschmerzen vermeiden. Damit der Arbeitsalltag nicht zur Qual wird, sollte auf alle Details geachtet werden. Mit ergonomisch ausgerichteten Büromöbeln können chronische Rückenprobleme vermieden werden. Damit einhergehend sind auch ein verlangsamter Stoffwechsel und ein geschädigtes Immunsystem zu sehen.

Büromöbel Blitz GmbH & Co. KG

Siedlerstrasse 18/1

71126 Gäufelden

bueromoebel-blitz.de