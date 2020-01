11. GmbH-Geschäftsführer-Tag: Keynote-Speaker Dirk Kreuter

Auch in diesem Jahr zeichnet sich der GmbH-Geschäftsführer-Tag neben der Zielgruppen-Messe und dem Networking wieder wesentlich durch Vorträge aus. Zu den Themen, die in acht Fachvorträgen von ausgewiesenen Experten behandelt werden, gehören Digitalisierung, Finanzierung, Marketing, Personal sowie rechtliche und steuerliche Fragen rund um die GmbH, ihre Gesellschafter und Geschäftsführer.

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr den Verkaufstrainer und Bestseller Autor Dirk Kreuter als Referenten auf unserem 11. GmbH-Geschäftsführer-Tag am 17.6.2020 im Kölner Gürzenich begrüßen zu können. Mit seinem aktuellen Seminar „Vertriebsoffensive“ vermittelt er den Teilnehmern unter anderem rhetorische Sicherheit und Überzeugungskraft. Sein Vortrag zum Thema „Psychologische Sprachmuster in der (Kunden-) Kommunikation“ ist nicht nur für Vertriebsmitarbeiter interessant, sondern bietet auch allen Mitarbeitern, die im Kundenkontakt stehen die Möglichkeit, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu erweitern.

