10. Cloud Unternehmertag 2023 in Bonn – Das Event für den Mittelstand im digitalen Wandel

(advertorial) Der 10. Cloud Unternehmertag der Scopevisio Group AG findet am 1. Februar 2023 im Kameha Grand in Bonn statt. Wie können Digitalisierung und Automatisierung mittelständische Unternehmen in Krisenzeiten resilienter machen? Diese Frage steht im Vordergrund der Veranstaltung unter dem Motto „Simplify your daily business“.

Mit rund 900 Gästen gehört der Cloud Unternehmertag (#CUT2023) zu den größten Events zum Thema Digitalisierung in NRW. Besucher erleben Automatisierung an konkreten Beispielen, diskutieren mit Experten und tauschen sich mit anderen Mittelständlern aus, um Impulse für das eigene Unternehmen zu gewinnen.

Gestärkt durch die Krise

Gerade in Krisenzeiten sind die Themen Digitalisierung und Automatisierung aktueller denn je. So zeigte sich etwa während der Pandemie: Ein hoher Automatisierungsgrad schützt vor wirtschaftlichen Schieflagen. Dies ist auch für die aktuellen Krisen von Bedeutung. Unternehmen mit digitalen Prozessen können sich neuen Bedingungen schneller und besser anpassen. Doch wo können kleine oder mittlere Unternehmen mit der Digitalisierung starten? Und wie treiben sie die Automatisierung weiter voran?

Mut zur Transformation

Einen Impulsvortrag wird Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon halten, Gründer von Simon Kucher & Partners, Entdecker der „Hidden Champions“ und einer der gefragtesten Managementdenker weltweit. Mit dabei sind auch die beiden Bestsellerautoren Dr. Carsten Hentrich und Michael Pachmajer, die in zahlreichen Mittelstandsprojekten die Erfolgsbausteine der digitalen Transformation identifiziert und als sogenannte d.quarks beschrieben haben. Wichtig ist ihnen dabei, positive Zukunftsbilder von der digitalen Welt zu vermitteln.

Arbeitsalltag vereinfachen

Für ein positives Zukunftsbild steht auch Scopevisio mit ihrer Mission „Simplify your daily business“, die gleichzeitig Motto der Veranstaltung ist. Vereinfachung kann durch Automatisierung erreicht werden – und das nicht nur in industriellen Prozessen, sondern auch in der Verwaltung von Unternehmen. Scopevisio stellt auf dem Cloud Unternehmertag vor, wie cloudbasierte Technologien Geschäftsprozesse automatisieren, hybrides Arbeiten ermöglichen und zu einer erfolgreichen Unternehmensführung beitragen. „Wer Routineabläufe automatisiert und Geschäftsprozesse wirkungsvoll miteinander verzahnt, wird effizienter und stärkt gleichzeitig seine Resilienz“, so Dr. Jörg Haas, CEO der Scopevisio.

Treffpunkt des Mittelstands

Auf dem Cloud Unternehmertag kommt der Mittelstand zum gemeinsamen Wissens-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch zusammen. Angesprochen sind unterschiedliche Branchen wie Dienstleister, Hotellerie, Handel, Anwälte und viele mehr. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter www.CUT2023.de.