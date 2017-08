Wie Golfturniere abzugsfähige Betriebsausgaben bleiben

Die Oberfinanzdirektion Hannover hat bereits im Mai 2009 eine richtungweisende Verfügung für Unternehmen zu der Abzugsfähigkeit von Kosten für Golfturniere getroffen. Demnach sind Kosten für Golfturniere keine abzugsfähigen Betriebsausgaben mehr. Für Firmen, die Golfturniere für Kunden veranstalten bedeutet dies einen massiven Einschnitt in die bisherigen Aktivitäten.

Im Interview mit gmbhchef erläutert Stefan Piekarski, Inhaber der Agentur PROmotion Golfevents aus Ratingen, welche Lösungen es für den Erhalt der Abzugsfähigkeit gibt.

Herr Piekarski, stellt die Verfügung der Oberfinanzdirektion Hannover nicht den ganzen Golfmarkt und die gängige Praxis der Firmenturniere in Frage?

SP: Ja, das stimmt. Diese Verfügung hat für große Unruhe im Markt gesorgt. Wir kennen diese Verfügung aber schon länger und haben nun endlich ein Modell, das unseren Partnern größtmögliche Rechtssicherheit gibt.

Wieso sagen Sie nur „größtmögliche Rechtssicherheit“?

SP: Naja, eine hundertporzentige Garantie kann den Firmen zum jetzigen Zeitpunkt keiner geben, denn auch den Prüfern in den Finanzämtern ist diese Thematik nicht immer präsent. Wir wissen aber, dass unser Modell keine Schwachstelle hat und es eine Gesetzeslücke nutzt, die nicht geschlossen werden kann.

Diese Verfügung müsste doch dazu führen, dass fast alle Firmenturniere abgesagt werden. Wenn wir uns die Turnierkalender der Golfclubs anschauen, ist dies nur bedingt der Fall.

SP: Sehr richtig. In den Turnierkalendern vieler Golfclubs finden sich nach wie vor zahlreiche Firmenturniere. Das liegt vor allem daran, dass weder die Unternehmen noch die Golfclubs diese Problematik kennen. Die Golfclubs haben außerdem gar kein Interesse daran, die Problematik offen mit ihren Firmenkunden diskutieren, denn sie müssten Umsatzeinbußen befürchten, wenn Firmen ihr Engagement zurückziehen.

Was ist das denn für ein Lösungsmodell, das Sie erarbeitet haben?

SP: In den Grundzügen basiert es darauf, dass wir die betroffenen Firmen aus der Veranstalterrolle nehmen und uns als Bindeglied zwischen Golfclub und Firma setzen. Die Finanzdirektionen werden in Zukunft sehr genau hinschauen und die Abzugsfähigkeit verweigern, wenn Rechnungen aus einem Golfclub oder einer Golfclub-Restaurant in den Firmenbüchern erscheinen. Bei unserem Modell erhält die Firma eine Sponsoringrechnung von uns.

Das klingt aber nach einer recht einfachen Lösung.

SP: Die einfachsten Lösungen sind meistens auch die besten, aber die Crux liegt im Detail. Mit einem simplen Sponsoring ist es nicht getan. In der Ausgestaltung des Vertrags zwischen der Firma und der Golfagentur liegt die eigentliche Lösung des Problems. Hier gilt es, die richtigen Formulierungen für Leistungen und Gegenleistungen zu finden, denn auch sonst kann einem solchen Sponsoring die Abzugsfähigkeit versagt werden.

Bedeutet Ihr Modell denn irgendwelche finanziellen Nachteile für die Golfclubs?

SP: Nein, ganz im Gegenteil. Für die Golfclubs ändert sich nichts. Die Golfclubs können von unserem Modell sogar noch profitieren, denn die Firmenkunden werden den Golfclubs dankbar dafür sein, dass sie sie auf die Problematik aufmerksam gemacht haben und gleich eine Lösung mit präsentiert haben.

Was bedeutet es denn, für die Firmenkunden, die mit Ihnen zusammenarbeiten? Müssen diese mit höheren Kosten rechnen?

SP: Mit höheren Kosten müssen Unternehmen nur rechnen, wenn sie weitermachen wie bisher. Denn dann wird ihnen die Abzugsfähigkeit verwährt und das bedeutet, dass die Kosten für die Golfturniere nicht als Betriebsausgabe in Abzug gebracht werden dürfen und wir de facto von einer Verdoppelung der Kosten sprechen.

Interessierte Unternehmen können sich gerne bei PROmotion Golfevents melden und kostenlos beraten lassen, denn Firmenturniere bieten nach wie vor eine ideale Plattform für Kundenevents. Insbesondere wenn es darum geht, die relevante Zielgruppe in ihrem emotionalen Umfeld anzusprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Event für 30 oder 130 Personen planen.

