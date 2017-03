Personalauswahlgespräche: Flops vermeiden

Bisweilen merken Unternehmen einige Zeit, nachdem sie einen neuen Mitarbeiter eingestellt haben, dass der ausgewählte Kandidat doch nicht die passende Besetzung für die Position ist. Also trennen sich die Wege schon nach wenigen Wochen oder Monaten wieder.

Erweist sich der neue Inhaber einer Schlüsselposition als Fehlbesetzung, entstehen dem Unternehmen meist hohe Kosten. Denn dann waren nicht nur alle Ausgaben für die Personalsuche und -auswahl Fehlinvestitionen, sondern es entstehen zusätzliche Folgekosten. Bleibt eine Schlüsselposition längere Zeit unbesetzt oder wird sie nicht angemessen wahrgenommen, kommt es zu verzögerten Entscheidungen, die dann zu spät umgesetzt werden. Unternehmen leiden zuweilen noch nach Jahren unter den Folgen eines personellen Fehlgriffs. Die nachfolgenden Hinweise sollen dabei helfen, Fehler bei der Personalauswahl zu vermeiden

Nicht nur auf die Fachkompetenz achten

Bei der Auswahl neuer Mitarbeiter wird in vielen Fällen fast ausschließlich auf deren fachliche Qualifikation geachtet. Diese lässt sich anhand der (Arbeits-)Zeugnisse und der Herausforderungen, die der Kandidat bisher bewältigt hat, relativ leicht bewerten. Anders ist dies bei den sogenannten weichen Faktoren. Findet der Bewerber bspw. einen Draht zu den Kunden, Mitarbeitern oder Lieferanten des Unternehmens? Kann er Menschen für Veränderungen begeistern? Oder hat er ein „Gespür“ für die Notwendigkeiten in der Organisation?

Dies zu ermitteln – also herauszuarbeiten, ob die „Chemie“ zwischen Bewerber und Unternehmen stimmt – erfordert Zeit und Energie. Doch die Mühe lohnt sich, denkt man an die Kosten und Folgeprobleme einer Fehlbesetzung.

Personalverantwortliche sollten daher ausreichend Zeit in die Personalauswahl investieren. Dieser Prozess beginnt beim Formulieren der Anforderungen an den potenziellen neuen Mitarbeiter. Es gilt genau zu überlegen und zu formulieren, was der neue Mitarbeiter im Unternehmen konkret leisten muss. Der Vertriebsleiter eines Konzerns beispielsweise benötigt teils andere Kompetenzen als sein Kollege bei einem Mittelständler.

Detailliertes Anforderungsprofil erstellen

Es ist ratsam bereits im Vorfeld genau zu ermitteln, welche Anforderungen der „Neue“ erfüllen muss – zum Beispiel, indem der bisherige Stelleninhaber, dessen Vorgesetzte oder Mitarbeiter befragt werden. So lassen sich Situationen und Herausforderungen bestimmen, die für die ausgeschriebene Position typisch sind und der künftige Stelleninhaber meistern muss. Ein Beispiel: Seine Arbeitssituation ist meist durch einen hohen Zeitdruck und viele Störungen gekennzeichnet. Dann kann eine Anforderung lauten: „Der künftige Stelleninhaber arbeitet auch bei Störungen ruhig und konzentriert.“

Eine entscheidende Frage: Wodurch unterscheidet sich der ideale Stelleninhaber vom Kandidaten, den man keinesfalls einstellen möchte? Delegiert der Wunschkandidat zum Beispiel viele Aufgaben, während der andere das meiste selbst erledigt? Hat die „Traumbesetzung“ Spaß am Kundenkontakt, während sich ihr Pendant vor Kundengesprächen drückt?

Hilfreich ist im Auswahlprozess oft, die eigenen, subjektiven Einschätzungen durch einen Persönlichkeitstest abzusichern, der unter anderem die Motive und Werthaltungen der Bewerber ermittelt. Dann steht die letztendlich getroffene Personalentscheidung auf einem solideren Fundament.

Außerdem ist es beim Formulieren des Anforderungsprofils auch wichtig die künftigen Anforderungen zu berücksichtigen. Denn das Unternehmen soll sich schließlich weiterentwickeln.

Entwicklung eines Gesprächsleitfadens

Aus dem schriftlich fixierten Anforderungsprofil sollte ein Interviewleitfaden abgeleitet und in allen Auswahlgesprächen benutzt werden. Eine solche Strukturierung und weitgehende Standardisierung der Gespräche gewährleistet, dass am Schluss die Bewerberprofile gut verglichen werden können, weil alle Bewerber dieselben Kernfragen beantwortet haben. Außerdem tappen Personalverantwortliche dann seltener in die Falle, dass ein rhetorisch gewandter Bewerber das Gespräch führt und sie danach feststellen, dass sie eine relevante Frage nicht gestellt haben.

Bewerbern konkrete Aufgaben stellen

Es ist hilfreich Bewerbern zudem Aufgaben zu stellen, die typisch für das Unternehmen beziehungsweise die vakante Position sind. Eine mögliche Aufgabe könnte zum Beispiel die Frage sein, was ein Bewerber tun würde, wenn das Exponat für die Messe in der kommenden Woche noch nicht reif für die Präsentation ist. Dadurch bringen die Interviewer in Erfahrung, wie die Bewerber solche typischen Problemstellungen lösen würden.

Bewährt hat es sich auch, Bewerbern aktuelle Aufgaben zu stellen, vor denen das Unternehmen steht. Zum Beispiel wie der Bewerber die Einführung eines CRM-Systems angehen würde.

Gesprächsführung trainieren

Untrainierte Führungskräfte erzählen in Personalauswahlgesprächen oft mehr über sich und ihr Unternehmen, als dass sie fragen. Außerdem stellen sie den Bewerbern häufig zu viele geschlossene Fragen, die diese mit „ja“ oder „nein“ beantworten können, sodass sie selbst wenig Infos erhalten. Deshalb sollten ungeübte Interviewer vorher die richtige Gesprächsführung trainieren. Das zahlt sich auch bei Mitarbeitergesprächen oder Verhandlungen mit Kunden aus.

Einen professionellen Rahmen schaffen

So vorbereitet kann im Auswahlgespräch eigentlich wenig schiefgehen. Einige grundlegende Dinge gibt es jedoch zu beachten: Zu den Gesprächen sollte mindestens ein Kollege hinzugezogen werden. Denn dann kann die Person, die gerade nicht das Gespräch führt, auf die nonverbalen Aussagen des Bewerbers achten, die oft aussagekräftiger als die verbalen sind, und Stichworte notieren, denn nach dem fünften Interview weiß sonst niemand mehr, was der erste Bewerber gesagt hat.

Jeden Bewerber mit Wertschätzung, zu behandeln und sich Zeit für das Gespräch zu nehmen ist ein Muss. Denn nur, wenn der Bewerber den Interviewern Vertrauen schenkt, öffnet er sich und offenbart seine wahren Motive – zum Beispiel für einen Jobwechsel. Dann verhält er sich auch so, wie es seiner Persönlichkeit entspricht, statt ein einstudiertes Verhalten zu zeigen.

Gespräche nachbereiten

Ebenso wichtig wie eine gründliche Vorbereitung ist eine sorgfältige Nachbereitung der Gespräche. Nach jedem Gespräch sollten die Interviewer ihre Notizen ergänzen und am Ende aller Auswahlgespräche die Ergebnisse so zusammenfassen, dass die Bewerberprofile gut mit dem Anforderungsprofil verglichen werden können. Es bietet sich an zusammen mit den teilnehmenden Kollegen ein Ranking der besten Bewerber zu erstellen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Dadurch hat man auch eine Alternative parat, wenn der Wunschkandidat absagt.

Auf Verstand und Bauchgefühl vertrauen

Auswahlgespräche bilden zudem nie den Arbeitsalltag ab. Deshalb sollten Personalbeauftragte auf ihren Bauch hören, wenn er ihnen sagt, dass es ein Bewerber trotz aller Vorzüge nicht ist; aber nicht ohne sich zuvor zu fragen, warum sich einem bei dem Kandidaten die Nackenhaare sträuben. Sonst ist die Gefahr groß, die funktionalen Anforderungen aus dem Blick zu verlieren und rein nach Sympathie zu entscheiden und das führt zu den meisten Fehlbesetzungen.

Christina Seitter

Trainerin/Beraterin Managementberatung Müllerschön

www.muellerschoen-beratung.de