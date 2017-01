Kopf oder Bauch? Datengetriebene Entscheidungen

In jeder Branche und bei Unternehmen jeder Größe werden heute digitale Informationen erzeugt und gespeichert, aber noch immer zu wenig ausgewertet. Dabei sind Daten heute das „neue Öl“ im Getriebe der Wirtschaft und die richtige Nutzung ein entscheidender Faktor im Wettbewerb. Gleichzeitig ist es so einfach wie noch nie, die vorhandenen Daten zu nutzen, um Kosten zu senken, Umsätze zu steigern oder die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern.

Schlagworte wie die allgemeine Digitalisierung oder Industrie 4.0 sind mehr als nur eine Modeerscheinung und vor allem nichts, das nur für Start-ups oder die sogenannten HiTech-Unternehmen interessant ist.

Daten müssen als Rohstoff und somit als Produktionsfaktor begriffen werden

Der Wandel vom traditionellen Unternehmen, in dem viele Entscheidungen häufig auf der Erfahrung und der Intuition einzelner beruhen, zum datengetriebenen Unternehmen, in dem eine transparente faktische Ebene die Grundlage für Entscheidungen bildet, ist einfacher denn je. Trotzdem sollte die Veränderung geplant und strukturiert angegangen werden.

Entscheidungen nur auf Basis der vorhandenen Daten ohne Berücksichtigung ihres Kontexts zu treffen, wäre allerdings genauso fatal, wie sich rein auf das Bauchgefühl zu verlassen.

Welche Schritte sind notwendig?

Grundlage für die Gewinnung von Informationen sind Daten. Die Daten sollten dabei richtig, vollständig und zeitnah vorliegen, um sie in Wissen umzuwandeln, das über die daraus gewonnene Erkenntnis zu einer Handlungsempfehlung führt. Die letztendliche Entscheidung kann auch automatisiert umgesetzt werden – wie beispielsweise bei Bonitätsprüfungen im eCommerce – sollte dann jedoch kontinuierlich validiert und angepasst werden. Häufig wird die Entscheidung selbst aber immer noch von Personen getroffen; im besten Fall mit Kopf und Bauch gleichermaßen.

Schritt 1: Geschäftsfall identifizieren

Zunächst sollte im Unternehmen nicht ein technokratischer Anwendungsfall gefunden werden, sondern ein relevanter Geschäftsfall. Zahlen- und informationsaffine Abteilungen bieten sich immer als Ausgangspunkt an. Finance und Controlling, Sales oder Marketing sind es gewöhnt, Daten in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.

Schritt 2: Die richtigen Unterstützer finden

In kleinen und auch mittelständischen Unternehmen findet sich nicht immer eine Person oder gar Abteilung, die sich mit Themen wie Business Analytics oder Corporate Performance Management beschäftigt. Umso wichtiger ist es, die passenden Mitarbeiter für das erste Projekt auszuwählen. Unterstützung vom oberen Management ist dabei ebenso wichtig.

Schritt 3: Zielorientiert arbeiten

Da der Erfolg des ersten Projekts über den zukünftigen Umgang mit der Digitalisierung im Unternehmen entscheidet, ist es wichtig, zielorientiert vorzugehen. Ein Fehler wäre es dabei, von der Datenseite her zu beginnen. Die Daten und die genutzte Analyse-Technologie spielen erst die zweite Rolle hinter der Frage, was als Ziel erreicht werden soll. Kostenreduktion, Umsatzsteigerung, Qualitätssicherung bei Produkten oder Services, Verringerung von Kündigungsraten? Die Möglichkeiten sind vielfältig und daher sollte ein definiertes Ziel gesetzt und nicht aus den Augen verloren werden. Das Ziel muss messbar sein.

Schritt 4: Aufbau der Analysen

Nachdem der Geschäftsfall identifiziert, die richtigen Unterstützer gefunden und die operativen Ziele gesetzt wurden, beginnt der Aufbau der Analyseanwendung. Hierbei sind Fragen auf verschiedenen Ebenen zu beantworten.

Daten

Sind die notwendigen Daten vorhanden?

Sind vorbereitende Arbeiten zur Vervollständigung, Bereinigung und Harmonisierung notwendig?

Ist die passende Soft- und Hardware verfügbar?

Visualisierung

Welche Zielgruppe soll bedient werden?

Werden interaktive Analysen oder statische Berichte benötigt?

Wie sollen die Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden?

Schritt 5: Ausweitung von Business Analytics im Unternehmen

Ist der erste Anwendungsfall im Unternehmen mit positivem Ausgang geschaffen, so entsteht in vielen Fällen eine weitere Nachfrage aus anderen Fachbereichen. Dabei gilt es zu beachten, dass auch jedes weitere Projekt strukturiert und an Geschäftsfällen orientiert umgesetzt werden muss. Ein starkes Augenmerk muss dabei auf das Gleichgewicht zwischen den eher starren Strukturen auf der Seite der Daten und der Technologie sowie den agilen und zeitnahen Anforderungen des Fachbereichs – den Nutzern der Analysen – gelegt werden.

Kopf oder Bauch?

Moderne Lösungen im Bereich Business Analytics und Corporate Performance Management sind heute zugänglicher denn je und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist notwendig für die Zukunftssicherheit eines jeden Unternehmens. Auch, weil sie nicht mehr aufzuhalten ist.

Am Ende darf eine datengetriebene Unternehmenskultur aber nicht zum Selbstzweck werden. Im Fokus sollte immer der Nutzen stehen und die Abwägung zwischen dem, was technisch möglich ist, rechtlich erlaubt sowie ethisch und moralisch vertretbar ist.

Gordon Salzmann

Sr. Director Sales, Marketing & Alliances und Prokurist bei Evaco GmbH

www.evaco.de