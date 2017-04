Kölner Marketingtag 2017 – Der Kongress für #Digitalisierung

Das Deutsche Institut für Marketing lädt zum Kölner Marketingtag 2017 ein. Am 01. Juni 2017 bringt der Kongress 150 Marketeers aus den unterschiedlichsten Unternehmen unter dem Schlagwort #Digitalisierung zusammen. In drei Slots geben 11 Referenten spannende Einblicke in ihren Unternehmensalltag.

Bereits im neunten Jahr in Folge treffen sich im Rahmen der Veranstaltung Marketingverantwortliche aus Großkonzernen, aus dem Mittelstand und von Start-ups. Der Austausch zu aktuellen Trends und Themen bringt jedes Jahr neue Impulse für die eigene Arbeit. Denn neben den Vorträgen bietet der Kölner Marketingtag auch die Möglichkeit zum Networking – Es bleibt ausreichend Zeit, sich mit alten Bekannten zu unterhalten und neue Kontakte zu knüpfen.

Die Aufteilung der Vorträge in drei Slots hat sich bewährt. In diesem Jahr sind die Speaker den Rubriken „Marken“, „Methoden“ und „Start-ups“ zugeordnet. So werden die Herausforderungen und Aufgaben von Unternehmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und den Teilnehmern eröffnen sich neue Sichtweisen. Auch die Themen sind dank des dreigeteilten Konzepts breit gefächert. Die Teilnehmer können sich den Kölner Marketingtag durch die Vortragswahl ihren Interessen entsprechend individuell gestalten.

Den Einstieg in den ereignisreichen Kongresstag bildet der Vortrag von Prof. Dr. Michael Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing und Gastgeber der Veranstaltung. Unter dem Titel „Marketing im Jahre 2017 – zwischen Agilität, Lean und Digitalisierung“ werden die wichtigsten Marketingtrends dieses Jahres unter die Lupe genommen. Was verbirgt sich hinter diesen viel genutzten Schlagwörtern? Welche Relevanz haben die aktuellen Trends? Antworten aber auch Denkanstöße für neue Fragestellungen nehmen die Teilnehmer mit in den Veranstaltungstag.

Von Social Media Marketing für Start-ups über die Rechtslage im Online Marketing bis hin zu einem Markenrelaunch erhalten die Teilnehmer interessante und persönliche Einblicke in Marketingaktivitäten von Fachexperten aus den unterschiedlichsten Branchen.

Beim finalen Vortrag von Julian Breuer, Leiter Strategie bei REWE Digital, kommen die Teilnehmer noch einmal zusammen. In seinem Vortrag „Digitalisierung – Herausforderungen und Chancen für den Lebensmitteleinzelhandel“ gewährt Herr Breuer spannende Insights in die Marketingmaßnahmen eines der führenden Handelskonzerne in Europa. Zum Ausklang wartet anschließend ein frisches Feierabendkölsch auf die Teilnehmer, bei dem noch einmal gefragt, geantwortet und diskutiert wird.

Veranstaltungsort ist zum zweiten Mal das KOMED Veranstaltungszentrum im MediaPark in Köln. Nach der positiven Resonanz der Teilnehmer aus dem Vorjahr, hält der Kölner Marketingtag erneut Einzug in dem Medien- und Start-up-Hotspot der Stadt. Die hervorragende Verkehrsanbindung erleichtert es Gästen aus ganz Deutschland, für diesen Tag voller Ideen und regem Austausch zusammenzukommen.

