Unternehmerabend: Innovative Recruitingansätze und erfolgreiche Personalsuche

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und die personal-point GmbH haben zum Unternehmerabend diesmal im energetischen Selbstversorgungshaus des Gastgebers F&S concept Projektenwicklung in Euskirchen eingeladen. Die Referenten von personal-point, Care Concept und RPR1/bigFm schilderten ihren konkreten Weg zur erfolgreichen Personalsuche und boten Strategie, Instrumente, Tipps und Tricks für die Praxis.



Wie findet man den richtigen Kandidaten für eine Stelle innerhalb von sechs Wochen? Dies erläuterten Vertreter von drei Unternehmen auf dem Unternehmerabend des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Der Bundesverband hatte für den 21. November 2017 zu drei Vorträgen rund um das Thema „effektive Personalgewinnung“ geladen. Gastgeber war die Firma F&S concept Projektentwicklung GmbH & Co. KG, der größte Baulandentwickler in der Region Euskirchen.

Über 25 mittelständische Unternehmen der Euskirchener und Kölner Region vernetzten sich in den baulich und energetisch hochmodernen Büroräumen der F&S concept Projektentwicklung. Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, Personalgewinnung, Personalauswahl und -entwicklung waren die Themen, die miteinander für das „passende Personal“ sorgen. Ein Schwerpunkt stellt dabei professionelles Recruiting in der digitalen Welt dar.

Nach der Begrüßung durch Herrn Jörg Frühauf, Geschäftsführer der F+S concept Projektentwicklung, moderierte Dr. Alois Kreins vom BVMW durch den Abend. Dr. Dirk. V. Seeling, Geschäftsführer der personal-point GmbH, startete als Experte für Potenzialeinschätzung und -entwicklung. Seit über 15 Jahren steht personal-point für die Verbindung der Erkenntnisse aus effektiver und zuverlässiger Personalauswahl, -entwicklung und Organisationsentwicklung/Coaching. Der Firma aus Bonn gelingt es nach eigenen Angaben in der Regel, 90 Prozent der offenen Stellen ihrer Kunden nach sechs Wochen mit geeigneten Kandidaten zu besetzen. „Besonders stolz sind wir darauf, dass 95 Prozent der vermittelten Kandidaten nach einem Jahr weiterhin zufrieden mit dem vermittelten Arbeitgeber sind. Die Ursachen für diesen Erfolg sind entlang der gesamten Prozesskette im Recruiting zu finden“, erläuterte Dr. Seeling seinen Zuhörern. Digitales Active Sourcing spiele hierbei eine entscheidende Rolle, ebenso der Einsatz wissenschaftlicher Methoden wie Personaldiagnostik, Blickfolgeanalysen, Neuromarketing. Der promovierte Psychologe lieferte viele wertvolle Tipps zum Einsatz dieser Instrumente und verdeutlichte, wie sich der Aufwand für die Personalabteilungen aufgrund der Recruitingmöglichkeiten und des Fachkräftemangels mehr als verdoppelt hat.

„Die Richtigen sind die Passenden“, so lautete der Titel des zweiten Vortrags von Iris Müller, Personalleiterin der Care Concept AG aus Bonn. Das Unternehmen ist Spezialanbieter für internationale Krankenversicherungen in Deutschland. Die Kunst liege darin, die eigene Kultur und Werte zu erkennen, so Frau Müller. Ihr Einblick hinter die Kulissen vermittelte den Teilnehmern einen ersten Eindruck, wie die Care Concept ihr starkes Wachstum personaltechnisch gestaltet hat und gleichzeitig Gewinner des Arbeitgeberpreises „Great Place To Work“ wurde. Es wurde deutlch, dass Mitarbeiter- und Leistungsorientierung zusammengehören.

Abschließend sprach Andy Abel, Leiter Digitale Entwicklung der Mediengruppe RPR1 / BigFM. „Digitale Revolution – so geht Employer Branding 2.0!“ lautete sein Thema, dass er beispielhaft an Erfolgen im eigenen Unternehmen und dem Medienmix von Radio und Socialmedia veranschaulichte.

Im April 2018 wird der nächste Unternehmerabend, diesmal in Koblenz, stattfinden.

