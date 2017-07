Gemeinnützige GmbH: Verlust der Gemeinnützigkeit infolge verdeckter Gewinnausschüttung

Eine verdeckte Gewinnausschüttung einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) an eine von ihren Gesellschaftern beherrschte Personengesellschaft kann nach dem Urteil des FG München vom 25.4.2016 (Az. 7 K 1252/14) zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen. Die verdeckte Gewinnausschüttung resultierte aus der Vergabe eines nicht besicherten Darlehens durch die gGmbH an eine GmbH & Co. KG zu einem unüblich niedrigen Zinssatz bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt (BFH-Az. V R 67/16).