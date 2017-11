Fruiton: Vitamine für ganz Deutschland

(Firmenportrait) Fruiton hat große Pläne: Obst in allen 10 Großstädten. In den ver­gan­ge­nen 10 Jahren hat sich bei dem Unternehmen einiges ge­tan. Die zehn größten Städte Deutsch­lands mit ei­ge­nen Frische-Fahr­ern zu be­lie­fern war das Ziel für das laufende Jahr 2017. Dies haben wir geschafft. Die Nähe zu unseren Kunden ist uns wichtig, denn auf kurzen Transportwegen gehen möglichst wenige Vitamine verloren. Vom regionalen Erzeuger zum Schreibtisch auf dem kürzesten Weg: In NRW, München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Hamburg und Leipzig liefern unsere freundlichen Frischefahrer persönlich die Obstkörbe aus. Überall sonst in Deutschland übernimmt UPS den kürzesten Weg. Die Nach­frage nach einem Obst-Lie­fer­an­ten, der das ge­samte Bundesgebiet mit Obst-Kör­ben ver­sor­gen kann, ist angestie­gen. Dieser Nachfrage kommen wir gerne nach.

Wir tun alles für den Auftrag, mit Firmenobst den Büroalltag ein bisschen bunter zu machen.

