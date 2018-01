Die WebSucces geht in die zweite Runde

Zweite Ausgabe in Köln

„WebSuccess – Mehr Online-Erfolg für den Mittelstand!“ – Unter diesem Motto fand im März letzten Jahres die erste WebSuccess in Köln statt – DIE Fachkonferenz und -messe rund um das Thema Online-Marketing für kleine und mittlere Unternehmen. Nach der sehr erfolgreichen Premiere war es nur eine Frage der Zeit, bis der Termin zur zweiten WebSuccess feststand.

Am 15. März 2018 geht die WebSuccess nun in die zweite Runde und lädt erneut Entscheider aus kleinen und mittleren Unternehmen aller Branchen ein, auf der Veranstaltung alles über die neusten Trends und Entwicklungen im Bereich Online-Marketing zu erfahren sowie wertvolle, praxisnahe Tipps zu erhalten. Die Themenbandbreite reicht dabei über Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und Webanalytics über Social Media sowie Influencer Marketing bis hin zu Content Marketing, E-Mail-Marketing & Co. und hält somit für jeden was bereit.

Unschlagbares Line-Up

Auch in diesem Jahr haben es die Veranstalter der WebSuccess wieder geschafft, namhafte Größen aus der Szene als Speaker für das Event zu gewinnen: Social Media Profi Felix Beilharz, SEO-Day Gründer Fabian Rossbacher, Rechtsanwalt und YouTube-Star Christian Solmecke, Oguz Yilmaz, der jahrelang Teil des erfolgreichsten deutschen Comedy-Trios auf YouTube war – diese Namen sind nur eine Auswahl der Highlights, die Sie auf der WebSuccess erwarten werden.

Noch mehr Online-Marketing-Wissen

Sie wollen herausfinden, wie auch Sie für Ihr Unternehmen noch mehr Online-Erfolg erreichen können? Dann sichern Sie sich JETZT Ihr Ticket zur WebSuccess! Als gmbhchef-Leser erhalten Sie mit dem Code gmbhchef ganze 50 € Rabatt auf Ihr Ticket – somit erhalten Sie Ihr Ticket zur WebSuccess für nur 99 € anstatt 149 €!

Die WebSuccess findet auch in diesem Jahr im Barthonia Showroom im beliebten Köln-Ehrenfeld statt und ist somit optimal an das Kölner Verkehrsnetz angebunden.

Weitere Informationen zur WebSuccess am 15. März 2018 erhalten Sie hier: https://www.websuccess.de

Alle Infos zum zum Veranstalter: https://www.fairrank.de