Die richtige Dolmetscheranlage für Ihr Unternehmen

(Advertorial) Vor allem internationale Unternehmen haben es häufig mit ausländischen Kunden zu tun. Da kommt es schnell mal zu Kommunikations- und Verständigungsproblemen. Um solche Verständigungsprobleme auf Konferenzen oder Messen zu vermeiden, sollten Sie in eine Dolmetscheranlage wie das TourGuideSystem investieren. Dies ist nicht nur eine deutliche Erleichterung für Ihre Dolmetscher. Ihre Kunden und Gäste werden zufriedener nach Hause gehen.

Bei Konferenzen, Messen oder sonstigen Events treffen häufig viele verschiedene Personen aufeinander. Wenn es sich dann noch um ausländische Kunden mit wenigen Fremdsprachenkenntnissen handelt, kommt es häufig zu Verständigungsproblemen. Um es Dolmetschern und Moderatoren zu vereinfachen, wurden Dolmetscheranlagen für solche Fällen entwickelt. Diese sind sehr geeignet, weil die Systeme speziell an die Anforderungen an Dolmetscher angepasst wurden.

Das TourGuideSystem als Herzstück für Dolmetscher

Das TourGuideSystem wurde entwickelt, um die Kommunikationsprobleme bei Konferenzen und anderen Events zu beheben. Das System ist sehr vielseitig einsetzbar und genießt daher sehr große Beliebtheit bei internationalen Unternehmen. Viele Mitarbeiter oder Moderatoren tun sich schwer damit eine Konferenz oder Messe in Englisch zu halten. Vor allem, wenn es sich um fachspezifische Themen handelt, wird es schwierig und die Personen stoßen an ihre sprachlichen Grenzen. Mit der Anschaffung einer Dolmetscheranlage werden Sie derartige Probleme nicht mehr haben. Ausländische Teilnehmer besitzen eventuell auch nur begrenzte Fremdsprachenkenntnisse und sind daher froh, wenn Sie die Informationen in ihrer Muttersprache aufnehmen können. Durch die Verwendung der Landessprache wird dem Teilnehmer außerdem ein Gefühl des Willkommens vermittelt. Das TourGuideSystem ist kinderleicht zu bedienen. Der Dolmetscher muss in den Sender sprechen und kann seinen Vortrag von jedem Ort innerhalb einer Reichweite von 200 Metern halten. Als Veranstalter haben Sie viele Vorteile durch die Anschaffung der Dolmetscheranlage. Es werden nicht nur Kommunikationsprobleme behoben, sondern die Verwendung des TourGuideSystems führt durch eine individuelle Ansprache dazu, dass die Teilnehmer den Vortrag besser verstehen und sich zudem zufriedener auf den Heimweg machen. Dies kann bei Kunden zu einem Wettbewerbsvorteil führen und die Umsätze steigern. Auch Menschen, die unter einer Beeinträchtigung des Hörens leiden, können durch dieses System an der Konferenz teilnehmen. Auch hierfür wurde eine spezielle Lösung geschaffen.

Die Vorteile des TourGuideSystems

Die Anschaffung des TourGuideSystems ist natürlich mit Kosten verbunden. Falls Sie nur selten Konferenzen oder Messen mit unterschiedlichen Nationalitäten und Sprachen veranstalten oder wenig Budget zur Verfügung haben, können Sie eine solche Dolmetscheranlage selbstverständlich auch mieten. Somit sparen Sie sich hohe Anschaffungskosten und besitzen immer die neuste Technik. Ihre Teilnehmer werden zufriedener sein. Bei der Anzahl der Teilnehmer gibt es keine Begrenzung. Die Sprache des Dolmetschers wird sogar in lauten Umgebungen in hervorragender Qualität übertragen. Das System kann auf Grund der langen Betriebsdauer von über 35 Stunden auch über mehrere Tage benutzt werden.