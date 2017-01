Business Intelligence: Softwaresysteme richtig integrieren

IT-Prozesse vereinfachen und laufende Projekte mit dem richtigen Know-how unterstützen, das ist der Wunsch vieler Unternehmer. Häufig scheitert dies aber an der ohnehin schon hohen Auslastung der eigenen IT-Mitarbeiter. Sinnvoller ist es deshalb, sich mit diesem Vorhaben direkt an externe Experten zu wenden.

Individuell für ein Unternehmen programmierte Anwendungen oder Standardprogramme, die an spezielle Anforderungen angepasst sind, bilden den Kern typischer Softwarelandschaften in Firmen – wie auch in Behörden, Institutionen und Organisationen. Die Software ist in die Wertschöpfungskette eingebettet und ein wesentlicher Produktionsfaktor. Damit hängt der Erfolg eines Unternehmens maßgeblich vom Einsatz der richtigen Softwarelösung ab.

Oft geraten Projekte zur Entwicklung und Einführung solcher Softwaresysteme allerdings in Schieflage. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, doch mangelhaft formulierte Anforderungen und eine ungeeignete Vorgehensweise gehören zu den häufigsten.

Den Überblick behalten

Wie viele getrennte IT-Systeme in einem Unternehmen zum Einsatz kommen oder an wie vielen Stellen sich jeder Mitarbeiter Tag für Tag anmelden muss, das sind wesentliche Fragen, wenn es um die Effizienz der IT-Struktur geht. Ein zentrales Portal wie bspw. Microsoft SharePoint – anstelle einer Vielzahl von Anwendungen – schafft Übersicht und vereinfacht die tägliche Zusammenarbeit im Unternehmen. IT-Spezialisten beraten Firmen bei welchen Prozessen ein solches Portal die tägliche Arbeit der Mitarbeiter erleichten und beschleunigen kann. Experten stehen der Geschäftsführung und den Mitarbeitern kompetent bei der Einführung eines Managementsystems und der Entwicklung entsprechender Anwendungen zur Seite. Auf Basis innovativer Technologien werden gemeinsam mit dem Kunden punktgenau zugeschnittene Softwarelösungen entwickelt. Dabei sollte vor allem Wert auf nachhaltigen Wissenstransfer durch Mitarbeiterschulungen und das Coaching von Entwicklerteams gelegt werden.

Kunden im Fokus

Viele Unternehmen kennen ihre Kunden nicht und der komplette Überblick über Vertrieb, Potentiale und offene Angebote fehlt. Wie zufrieden Kunden mit dem Unternehmen sind oder wie viel Rückmeldungen es zu der letzten Marketingkampagne gab, wissen viele Geschäftsführer nicht. Mit einem Customer-Relationship-Management-System (CRM) erhält man in nahezu allen Geschäftsbereichen Antworten auf diese Fragen.

Alle Zahlen auf dem Tisch

Damit die richtigen operativen und strategischen Entscheidungen getroffen werden können, benötigt man als Entscheider belastbare Informationen, die durch systematische Analysen und Auswertung der Unternehmensdaten gewonnen und entsprechend dargestellt werden. Die auszuwertenden Daten fließen dann aus unterschiedlichen Abteilungen in das zentrale Reporting ein. Durch die Datenmenge und die Vielzahl der Auswertungsanfragen der Fachabteilungen ist die hauseigene IT oft überlastet. Lange und fehlerhafte Auswertungen sind hier die Folge.

Dem kann man leicht entgegenwirken, indem man Verantwortlichen aus den Fachabteilungen ermöglicht, einfachere Reporting-Anfragen selbst zu bearbeiten. Das entlastet nicht nur die hauseigenen IT-Mitarbeiter, sondern auch die Fachabteilungen, weil sich Wartezeiten verkürzen und keine Missverständnisse entstehen können. Datenbankmanagementsysteme helfen dabei, die entsprechenden Zuständigkeiten zu verwalten und der Business Intelligence eines Unternehmens eine übersichtliche Struktur zu geben.

