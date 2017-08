Bonner Wirtschaftsgespräche 2017 – Impressionen

Die Bonner Wirtschaftsgespräche feierten Jubiläum: Am 11. Juli 2017 fand das Event auf dem Vorplatz und im Foyer der Bonner Oper nun bereits zum 20. Mal statt. In diesem Jahr galt das Motto „Wachstum für Bonn“. Veranstaltet werden die Gespräche alljährlich von der Wirtschaftsförderung Bonn ganz nach der Devise: Eine Veranstaltung von der Wirtschaft für die Wirtschaft. Das Wetter spielte mit, weshalb auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher vor die Oper gekommen sind. Ein paar Impressionen von der Veranstaltung:

alle Bilder © LIW Event GmbH