Bestseller Forum in Düsseldorf: Ein Gewinn für alle

Das Bestseller Forum gehört zu den absoluten Top-Veranstaltungen in Sachen Verkauf und Vertrieb und hebt sich sowohl thematisch als auch atmosphärisch von allen anderen Vortragsevents ab.

Top-Redner, allesamt Buchautoren, anerkannte und renommierte Vertriebsexperten und Spitzen-Verkäufer, gaben am 17.9.2016 im Maritim Hotel in Düsseldorf ihr Wissen zu den Themen Verkauf, Vertrieb und Erfolg weiter. Gekommen waren rund 400 Besucher – Geschäftsführer, Selbstständige, Marketing- und Vertriebsmitarbeiter und andere Business-Entscheider.

Durch den Tag führte wieder einmal Moderator, Comedian und Wortwitzfetischist Max Mayerhofer. Bewaffnet mit einer spitzen Zunge, sorgte er für entwaffnende und unterhaltsame Momente.

Wertvolle Impulse und handfeste Praxistipps

Wirklich jeder – vom wissbegierigen Verkäufer bis zur Führungskraft – konnte wertvolle Impulse und handfeste Praxistipps mit nach Hause und in den eigenen Betrieb nehmen. Das Ziel: Noch erfolgreicher werden und Umsätze steigern.

Den Anfang machte Verkaufstrainer Erich-Norbert Detroy, der darüber sprach, wie Verkäufer sich in Preisgesprächen und Preisverhandlungen verhalten und durchsetzen können. In seinem Vortrag ging er darauf ein, wie mit eigenen und fremden Preishemmschwellen und -widerständen umgegangen werden kann.

Zweiter Redner war Vertriebsprofi und Gastgeber Dirk Kreuter. Er knüpfte in seinem Vortrag „Geistige Brandstiftung 2.0“ an eines seiner beliebtesten Vortragsthemen an. Indem Top-Verkäufer nämlich durch die richtige Geschichte bestimmte Bilder im Kopf des potenziellen Kunden erzeugen, wird das Angebot des Verkäufers unvergesslich und unwiderstehlich gemacht. So verkaufen Top-Verkäufer erfolgreich an die Kunden, bei denen Andere schon längst aufgegeben haben.

Seite an Seite betraten Mike Dierssen und Jürgen Höller die Bühne und stellten ihre gemeinsame Vision vor. Wer als Verkäufer dauerhaft erfolgreich und von langfristigen Kundenbeziehungen leben will, darf sich nicht mehr allein auf gelernte Verkaufstechniken verlassen. Erst wenn er sich als Persönlichkeit verkauft, die so individuell ist wie sein Fingerabdruck, wird er sich aus der Masse der Verkäuferkollegen abheben und dauerhaft erfolgreich sein.

Nach der Mittagspause stand Dieter Krämer, ehemalige Führungskraft bei Würth, auf dem Programm. Im Zentrum seines Vortrags standen die wichtigsten Grundelemente des Würth-Managementsystems. Anhand dieses Beispiels zeigte er eindrucksvoll, wie der Schraubenkönig es schaffte, stark und kontinuierlich zu wachsen.

Im nächsten Vortrag erläuterte Karsten Brocke, welche Macht innere Bilder haben. Er gilt als der Speaker zum Thema Neuromarketing. Sein Bestreben ist es, Verkäuferwissen, Berater-Know-how, methodische Kernkompetenzen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Hirnforschung im Verkaufs-Prozess (besser: Kaufprozess) zu einer echten Einheit zu verschmelzen.

Zum krönenden Abschluss des Tages trat Moneycoach Bodo Schäfer als letzter Referent an. Mit vielen Millionen verkauften Büchern zum Thema Geld ist er einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren. Er zeigte in seinem Vortrag „Wie erreiche ich mein Traumeinkommen?“, dass jeder wohlhabend und glücklich werden kann. Sein Geheimnis: Das Wissen, das er vermittelt, ist tatsächlich für jeden verständlich und anwendbar.

And the Award goes to…

Im Rahmen des Bestseller Forums wurde dann auch wieder der „Bestseller Award“ vergeben. Eine Auszeichnung für besondere vertriebliche Leistungen, die einmal im Jahr vom Bestseller Verlag auf Initiative von Dirk Kreuter feierlich verliehen wird. Mit dem „Bestseller Award“ sollen Unternehmen und Persönlichkeiten, die durch ihren Erfolg Vorbilder für andere sein können, geehrt werden. Dieses Jahr geht der Award an Karl Ess, YouTube-Berühmtheit und veganer Bodybuilder.

Im Anschluss an den letzten Vortrag wurde auf der anschließenden After-Show-Party zusammen mit allen Referenten auf eine gelungene Veranstaltung angestoßen.

Fazit: Ein langer Tag mit viel Spaß und anregendem Input. Neben den klassischen Verkaufsthemen bietet das Bestseller Forum eine ausgewogene Mischung an Persönlichkeits- und Motivationsthemen an, wobei die vielen Handlungsvorschläge umgehend umgesetzt werden können.