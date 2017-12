9. GmbH-Geschäftsführer-Tag in Köln: Alle Zutaten für GmbH-Chefs

Den 25. April 2018 sollte jeder GmbH-Geschäftsführer aus der Region für die Teilnahme am 9. GmbH-Geschäftsführer-Tag in Köln in seinem Terminkalender vermerkt haben. Spannende Vorträge zu aktuellen Themen, zugeschnitten auf die spezifischen Interessen von GmbH-Praktikern, erwartet die Teilnehmer.

Man nehme einige renommierte Unternehmen, kompetente Referenten und ca. 200 GmbH-Geschäftsführer aus ganz Deutschland. Fügt man dieser Kombination noch eine historische Location im Herzen der Medienmetropole Deutschlands hinzu erhält man eine Veranstaltung, die bundesweit ihresgleichen sucht. Zum nunmehr neunten Mal versammelt der VSRW-Verlag in Köln Experten sämtlicher Branchen, um die aktuellen Trends GmbH-relevanter Themen zu diskutieren.

Insbesondere im persönlichen Kontakt mit Gleichgesinnten gelingt es, Sachverhalte aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, konstruktive Argumente zu auszutauschen und gemeinsam neue Problemlösungen zu finden.

Aus dem Gedanken, dass sich aus einem fruchtbaren Dialog heraus neue Perspektiven und Wege für Problemlösungen erschließen können, hat sich einst die Idee zu den jährlichen GmbH-Geschäftsführer-Tagen entwickelt. Und seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2006 gilt: Ideen und Konzepte für die Zukunft zu finden, Impulse und Anregungen für die Praxis zu geben und nutzbringende Denkprozesse anzustoßen, sind die Ziele der GmbH-Geschäftsführer-Tage.

Wissenstransfer unter Fachleuten

Wieder einmal ist es gelungen, ausgewiesene Experten für praxisnahe Vorträge aus GmbH-relevanten Themenbereichen zu gewinnen. Unter besonderer Berücksichtigung der Interessenlage von GmbH-Geschäftsführern und GmbH-Gesellschaftern, werden auch in diesem Jahr die Themen ausgewählt. Im Mittelpunkt der praxis- und lösungsorientierten Fachvorträge stehen dabei vor allem praktische Lösungen zu wichtigen Fragen aus dem alltäglichen Leben des GmbH-Geschäftsführers.

Beim nächsten GmbH-Geschäftsführer-Tag stehen u.a. folgende Themen auf dem Programm:

„Optimale Vertriebslösungen für Ihre GmbH“

„Digitalisierung des Mittelstandes“

„Finanzierungsalternativen für die GmbH durch Gesellschafter und externe Geldgeber“

„Coaching von GmbH-Geschäftsführern und Führungskräften“

„Die Unternehmensnachfolge in der Familien-GmbH“

Als Keynote Speaker zum Thema Vertrieb wird Herr Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser fungieren. Der Erfinder des Comedyformates „NightWash“ ist Produzent, Coach und Speaker und einer der Shootingstars der deutschen Vortragswelt.

Networking = Geschäftskontakte

Da das persönliche Gespräch bekanntermaßen effektiver als jede andere Kommunikationsmaßnahme ist, bietet der GmbH-Geschäftsführer-Tag viel Raum für Gespräche, um im persönlichen Dialog bestehende Kontakte zu pflegen, neue Kunden zu gewinnen und persönliche Netzwerke zu erweitern.

Und genau darin liegt die besondere Stärke des GmbH-Geschäftsführer-Tags: Innerhalb eines Tages und an einem Ort lassen sich direkt und unmittelbar persönliche Kontakte zum Gedankenaustausch, zu geschäftlichen Gesprächen oder zur gemeinsamen Weiterentwicklung neuer Ideen herstellen. Der GmbH-Geschäftsführer-Tag bietet kurze Wege zum GmbH-Geschäftsführer-Kollegen – von Entscheider zu Entscheider!

Das zentrale Anliegen der GmbH-Geschäftsführer-Tage ist und bleibt die Stärkung der regionalen Wirtschaft durch branchenübergreifende Vernetzung der Unternehmen. Dadurch leistet die Veranstaltung einen wichtigen Beitrag für unsere Metropolregion und den regionalen Wirtschaftsstandort Rheinland.

Wir möchten Sie, liebe Leser, dazu einladen, an diesem exklusiven Event teilzunehmen und gleich mehrfach von Wissenstransfer, Networking und Zielgruppen-Messe zu profitieren.

Details zu Teilnahme und Anmeldung finden Sie auf www.gmbh-geschaeftsfuehrer-tage.de.