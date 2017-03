8. GmbH-Geschäftsführer-Tag in Köln: Für den Wirtschaftsmotor Mittelstand

Die deutsche Wirtschaft brummt. Vor allem der Mittelstand als ihr Rückgrat trägt dazu bei. Der GmbH-Geschäftsführer-Tag hat inzwischen Traditionsstatus und bringt auch in diesem Jahr die Geschäftsführer der GmbH-Unternehmen im Kölner Gürzenich zusammen.

Die Veranstaltungsreihe hat sich bewährt. Daher werden am 20.6.2017 bereits zum achten Mal GmbH-Geschäftsführer und -Gesellschafter mit ihren Interessen und Anliegen in den Fokus gerückt. Das zeichnet den GmbH-Geschäftsführer-Tag aus; damit sucht er in der Veranstaltungslandschaft der Region Köln/Bonn seinesgleichen.

Fachinput für erfolgreiches Wirtschaften

Der GmbH-Geschäftsführer ist der Hautverantwortungsträger für sein Unternehmen. Von ihm werden gewichtige Entscheidungen zu einer Vielzahl von Problemfeldern im Betrieb abverlangt. Ein breit gefächertes Wissen über steuerliche, rechtliche, finanzielle, personelle und organisatorische Fragen ist daher für ihn unerlässlich.

Beim GmbH-Geschäftsführer-Tag mit seinem hochwertigen Fachvortragsprogramm erhält er neue Kenntnisse und Ideen aus der Praxis für die Praxis. Die Informationen, die er von dem Event mitnimmt, helfen dem GmbH-Chef bei seinen unternehmerischen Entscheidungen.

Bunte Themenvielfalt garantiert

Das Themenspektrum des 8. GmbH-Geschäftsführer-Tags umfasst die Bereiche Recht, Steuern, Haftung, aber ebenso Personal-, Marketing- und IT-Themen. Dabei erläutern die Referenten komplexe Themen anhand von anschaulichen Beispielen und bieten praktisch ausgerichtete Lösungsansätze.

Dialog, Begegnung, Networking

Der GmbH-Geschäftsführer-Tag bietet seiner speziellen Zielgruppe die einzigartige Möglichkeit, ihren Geschäftsführer-Kollegen auf Augenhöhe zu begegnen und sich unter seinesgleichen auszutauschen.

Auf der dem Vortragsprogramm angeschlossenen Zielgruppen-Messe kann die Chance genutzt werden, neue Impulse von Sachverständigen für das eigene Unternehmen mitzunehmen und dabei potenzielle neue Lieferanten oder Kooperationspartner zu gewinnen. Die Aussteller wiederum erhalten den Zugang zur exklusiven Zielgruppe der GmbH-Geschäftsführer, die als investitionsfreudiges Fachpublikum zur Präsentation der eigenen Produkte und Dienstleistungen besonders lukrativ ist.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit als Teilnehmer oder als Aussteller unter www.gmbh-geschäftsführer-tage.de.

10 Gründe, warum GmbH-Chefs den 8. GmbH-Geschäftsführer-Tag in Köln besuchen sollten:

Sie treffen nahezu ausschließlich Gleichgesinnte: GmbH-Geschäftsführer und -Gesellschafter.

Die Vortragsthemen sind vorrangig auf die Zielgruppe der GmbH-Chefs zugeschnitten.

In den Vorträgen erhalten Sie Anregungen, wie Sie Ihre GmbH noch erfolgreicher führen können.

Sie erhalten Rechts- und Steuertipps für den richtigen Umgang mit Geschäftsführer-Kollegen, den Gesellschaftern Ihrer GmbH und dem Finanzamt.

In den Pausen und dem abschließenden get-together können Sie neue Geschäftskontakte knüpfen.

Wenn Sie einen Vortrag übernehmen, können Sie aus einem Kreis hochmotivierter Teilnehmer neue Kunden gewinnen.

Als Aussteller auf der begleitenden Zielgruppen-Messe können Sie Kontakt zu den Messebesuchern aufnehmen und sie von Ihren Produkten/Dienstleistungen überzeugen.

Im Gespräch mit den Referenten erhalten Sie erste Lösungsansätze für Ihre individuellen GmbH-Probleme.

Es gibt bundesweit keinen zweiten GmbH-Kongress mit einem derart hohen Nutzwert.